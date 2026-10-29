Hyrox與世界三鐵協會合作　推動成為奧運賽事

世界三項鐵人聯會與Hyrox達成合作，Hyrox的比賽將會獲認可為世界三鐵協會的「混合體能賽」的比賽項目，而在雙方的協議表示，他們以將比賽推動成為奧運項目為目標。
之前因為選手失禁爭議的Hyrox，取得三鐵協會的支持。三鐵協會的主席阿里文尼（Antonio Arimany）在鼙明表示，混合賽事是三鐵運動的自然發展，他指：「此次合作不僅將加快世界三項鐵人協會在全球舞台上的發展，還將為我們旗下的各個國家總會創造新機遇，幫助他們擴大參與規模、吸引新觀眾，並從各個層面鞏固和加強我們的運動項目。」他指這是一項具前瞻性的合作。
Hyrox的共同創辦人的杜斯基（Christian Toetzke）表示：「在很初期的時候，我們的目標是建立一個全球的體育項目，並在世界最大的體育舞台上獲得一席位。與世界三項鐵人協會的合作，是邁出重要一步的里程碑。混合體能賽不再只是全球的體能運動，這將是前往奧運的通道。」
國際級三鐵選手反對
然而三項鐵人的世界級代表並不支持，英國的奧運冠軍代表余力生（Alex Yee）在他有22.7萬追隨者的社交平台發起投票，最後有82%反對這合作。而另一位英國三鐵選手的史達利（Max Stapley）就在社交平台回應有關合作「這真糟糕」。而波蘭的三鐵選手史露比克（Roksana Slupek）就指：「兩項運動絕對沒有共通性」質疑三鐵可從中得到甚麼好處。Hyrox是一項將跑步與健身結合的健身熱潮，比賽分為3種形式，終極賽、速度賽和超級賽，每一種形式將由世界鐵人三項協會認可和管理。