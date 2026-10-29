Hyrox與世界三鐵協會合作　推動成為奧運賽事

世界三項鐵人聯會與Hyrox達成合作，Hyrox的比賽將會獲認可為世界三鐵協會的「混合體能賽」的比賽項目，而在雙方的協議表示，他們以將比賽推動成為奧運項目為目標。

之前因為選手失禁爭議的Hyrox，取得三鐵協會的支持。三鐵協會的主席阿里文尼（Antonio Arimany）在鼙明表示，混合賽事是三鐵運動的自然發展，他指：「此次合作不僅將加快世界三項鐵人協會在全球舞台上的發展，還將為我們旗下的各個國家總會創造新機遇，幫助他們擴大參與規模、吸引新觀眾，並從各個層面鞏固和加強我們的運動項目。」他指這是一項具前瞻性的合作。