麥巴比迷因作者笑言：佢唔好告我，我會破產

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的迷因風波，在皇家馬德里與麥巴比本人道歉後，仍未知內地會否復播西甲。不過事件的「始作俑者」，最初將麥巴比的樣貌與毛澤東合成的網民，在社交平台以及接受訪問，他在社交平台笑言：「麥巴比，你要是告我，我就會破產。」不過他認真的指出，事件上同情麥巴比「沒有人懷有惡意，最後卻產生惡果」。
麥巴比在早前接受訪問，提到一個將他與「中國一個獨裁者」合成圖像的迷因是他最喜歡。而這個迷因是基利菲（Younes Khelifi）在3年前創作，基利菲雖然在X平台上表示：「我起身一看，發現自己竟然引發了一場外交風波。麥巴比，你要是起訴我，那我可能就徹底破產。抱歉，我這兒真是一點油水都榨不出來。」他在接受網媒訪問中表示：「我是最早製作這類深偽影片的人之一。事實上，我之前就因為其他一些表情包小有名氣。但這一次，的確達到了令人難以置信的程度。」對於造成麥巴比道歉，他指：「我並不覺得愧疚，但想到某種程度上我是這一切的始作俑者，感覺很奇怪。起初，我只是為了和朋友們開心才這麼做，現在我親眼目睹這一切是如何傳播和發展。」
Je me lève et jvois que je suis à l'origine d'un incident diplomatique Si tu m'attaques en justice Mbappé je suis à terre financièrement désolé y a rien à gratter— frenchaicovers (@frenchaicovers) October 27, 2026
迷因作者：沒有人懷有惡意，卻產生惡果
基利菲又表示，在最初見到這迷因突然引起風波，他說：「我當時躺在床上，不停地自言自語，『這發生甚麼事』5分鐘後，我就發了一條X：『我醒來發現自己引發了一場外交事件。』說實話，看到這條X的時候，我還在想會不會有甚麼法律後果。麥巴比家族會不會起訴我，會不會要求賠償？不過當我查了一下，其實並不太擔心了。」他更說「鑑於那張表情包和剛發生的事，我有認真考慮過是否應該聯繫法國駐華大使館，以確保一切安全。我知道這是一個相當奇怪，甚至荒謬的想法，但我還是想確保萬無一失。」他最後表示：「我沒有想到事件會傳到法國以外，老實說，我有點同情麥巴比的，沒有人在事件上懷有惡意，但最後卻產生惡果。」
西班牙的《馬卡報》在自己的網台節目「El Corrillo」就事件進行了討論，馬德里的《世界體育報》記者Javi Gomara表示：「我認為尊嚴和其他一切都應該放在首位，因為如果明天阿拉伯國家要求你們移除隊徽上的十字架，你們也會移除嗎？」他指皇家馬德里與西甲應該「多一些自愛，多一些尊嚴」，他認為事件的爭議已經被過度放大。另一位電視台記者的Jose Ignacio Fernandez也指出：「當我們看到每個人都向中國低頭時，我們就看到卡塔爾和沙特阿拉伯世界盃的案例，最後就是誰有錢就誰說了算。」另外，法國國際關係研究所的亞洲中心主任Marc Julienne在《巴黎人報》上指，麥巴比形容毛澤東是「獨裁者」的說法，是西方歷史學家一致的共識，然而這形象在中國卻仍是一種禁屁，而麥巴比自己卻未意識到。