麥巴比迷因作者笑言：佢唔好告我，我會破產

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的迷因風波，在皇家馬德里與麥巴比本人道歉後，仍未知內地會否復播西甲。不過事件的「始作俑者」，最初將麥巴比的樣貌與毛澤東合成的網民，在社交平台以及接受訪問，他在社交平台笑言：「麥巴比，你要是告我，我就會破產。」不過他認真的指出，事件上同情麥巴比「沒有人懷有惡意，最後卻產生惡果」。

麥巴比在早前接受訪問，提到一個將他與「中國一個獨裁者」合成圖像的迷因是他最喜歡。而這個迷因是基利菲（Younes Khelifi）在3年前創作，基利菲雖然在X平台上表示：「我起身一看，發現自己竟然引發了一場外交風波。麥巴比，你要是起訴我，那我可能就徹底破產。抱歉，我這兒真是一點油水都榨不出來。」他在接受網媒訪問中表示：「我是最早製作這類深偽影片的人之一。事實上，我之前就因為其他一些表情包小有名氣。但這一次，的確達到了令人難以置信的程度。」對於造成麥巴比道歉，他指：「我並不覺得愧疚，但想到某種程度上我是這一切的始作俑者，感覺很奇怪。起初，我只是為了和朋友們開心才這麼做，現在我親眼目睹這一切是如何傳播和發展。」