NBA｜湖人訪勇士 爭響NBA盃頭炮

今屆NBA盃分組賽將於周末展開，其中西岸C組由兩支傳統勁旅勇士及湖人，香港時間周六早上交鋒；其中湖人盼延續早前曾在常規賽大炒對手的氣勢，客場照博打響頭炮。(10月31日10:00開賽，ViuTV99台直播)

NBA盃東、西岸共30支球隊，各岸區15隊分成3組，每組5隊；各小組首名以及2支「外卡」球隊，即要是小組次名及岸區排名中較高隊伍，打入最後8強，再採取淘汰制，直至決出冠軍。西岸C組除了湖人及勇士外，尚有馬刺、拓荒者及帝王，要出線必爭崩頭。「紫金軍團」湖人季前及季初兩度跟勇士交手全勝，其中常規賽一役主場贏127比105，靠今季取代離隊勒邦占士(Lebron James)擔大旗的盧卡當錫(Luka Doncic)領軍，此子貢獻28分8籃板7助攻，大勝居功不小。

湖人陣中今季值得留意的是中鋒基士拿(Walker Kessler)，跟當錫的擋拆頗具威力，大大增強內線得分能力；加上今夏續約的3分射手列維斯(Reaves)，將是球隊今場爭勝的要角。事實上，湖人開季以來常規賽贏多輸少，反映新陣容初步取得不俗的化學作用。