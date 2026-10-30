德甲｜金球獎得主卡尼領軍榜首戰 拜仁勢勁必捕「蜜蜂」

哈利卡尼

德甲國家打吡周六深夜爆發，拜仁慕尼黑主場與多蒙特合演榜首大戰。拜仁賽前接連收到好消息，首席球星哈利卡尼(Harry Kane)勇奪金球獎兼續約在望，加上早前在訓練場暈倒的主帥高柏尼(Kompany)已經出院，大軍士氣推升，今場勝券在握。(球賽編號FB8024，11月1日01:30開賽，Now 639台直播) 拜仁與多蒙特在德甲同為5勝2和得17分，拜仁憑得失球差的絕對優勢，暫時居榜首。拜仁上輪聯賽以3比1擊敗弗賴堡，周中在德國盃半力出擊包括收起卡尼，仍輕鬆大炒德乙馬格德堡6比1，盡顯佳態。

米高奧利斯

拜仁主帥高柏尼缺陣 助教頂上 球場上成績驕人，拜仁場外喜訊不絕。主帥高柏尼日前在觀看二隊訓練時暈倒送院，事後證實是腦膜炎，已出院回家休息。球會管理層透露高柏尼情況良好，預計仍要休養數星期，暫時無法在場邊領軍，但已可穩定軍心。大軍上輪聯賽已由英格蘭籍助教丹克斯(Danks)帶領，發揮如常勇銳，外界不用太擔心。 另外，隊中入球機器哈利卡尼剛勇奪金球獎，表揚其過去一年的神級表現；而球隊CEO達利臣(Dreesen)亦證實，與卡尼的續約商討接近完成階段，只餘最後的法律細節，一切相當樂觀。

人腳方面，拜仁仍有包括門將紐亞(Neuner)、中場穆斯亞拿(Musiala)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)等傷兵；但大軍人才濟濟，卡尼與助攻王米高奧利斯(Michael Olise)領導鋒線，防線由烏柏美卡奴(Upamecano)撐起。拜仁今季聯賽7戰入25球失6球，攻守俱強，要完成德甲3連霸，似無懸念。