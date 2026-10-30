英超｜阿仙奴缺翼 雙紅會「利」和

阿仙奴周中英聯盃作客1比1逼和英乙下游費列活特，最終射輸12碼出局，面子受損，但始終英聯盃不會是英超列強的爭霸優先選項。只是隊內新星麥斯杜文(Max Dowman)，在比賽尾段報復對手的勇悍攔截，被紅牌逐出場，球會已提出上訴，若然失敗將要停賽3場，大大打擊前線兵源調動。

阿仙奴防守嚴密

事實上，該隊星級翼鋒布加約沙卡(Bukayo Saka)早前已大腿受傷，頂上踢出爭氣波的馬度基(Madueke)，據報亦正受足踝傷患困擾；加上希臘翼鋒謝索利斯(Tzolis)國際賽後帶傷回來已缺陣6場，就算今場趕及列入大軍名單，狀態成疑。球隊只餘伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)一位「健康」左翼，而兩位箭頭夏維斯(Havertz)及約基利斯(Gyokeres)，腳風欠順；可幸球隊由巴西中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)、「金手套」門將大衛拉耶(David Raya)領導防線，開季8戰聯賽只失5球，今場仍有力抵擋紅軍眾鋒主攻，再以死球戰術博入球。