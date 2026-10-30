英超｜主帥卡域克保命戰 紅魔突擊有力擋車

經歷8戰不勝後，「紅魔」曼聯仍留用主帥卡域克(Carrick)，今輪英超打頭陣，在周六早場作客近況同樣平平的車路士；預期紅魔由隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)再度擔正，打突擊戰向主隊施襲，未可輕視，有力搶分而回。(球賽編號：FB7944，10月31日20:30開賽，Now621台直播)

曼聯上仗聯賽主場吞般尼茅夫3蛋，今季坐正的卡域克，平本世紀紅魔領隊最長不勝紀錄；之前的荷蘭名帥雲高爾(Van Gaal)在2015年11月至12月，同樣曾領軍8戰不勝。

紅魔聯賽8戰只得7分，距降班區球隊只多1分，之前公開批評球隊戰術出問題的隊長般奴費南迪斯，上仗全場坐冷板。該隊一眾高層早前召開危機會議後，未有辭退卡域克；而後者亦已跟「般奴」作坦誠溝通，今場將會再次重用這位葡國球星，在倫敦齊打翻身戰。

曼聯料穩守突擊

曼聯11月國際賽前，還有下周中歐聯迎戰羅馬及之後英超鬥阿士東維拉，場場硬仗，今場會以鬥強隊擅長的突擊戰搶分止跌；馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)、阿密特迪亞路(Amad Diallo)，跟般奴費蘭迪斯支持箭頭麥比奧莫(Mbeumo)打快攻。球隊對上8次聯賽作客倫敦球隊，錄得3勝4和1負，今場對手缺少防守大將，有力乘虛而入。