意甲｜升班馬費辛隆尼主場4連勝　費倫天拿和波仍要護級

意甲升班馬的費辛隆尼氣勢如虹，球隊在周四（29日）聯賽主場5:1大破萊切之後，已連續4場主場聯賽贏波，球隊目聯賽處第6位的歐洲賽位置。同日，費倫天拿主場2:2賽和阿特蘭大後，費倫天拿仍在降班區。

費辛隆尼球會史上第4次升上意甲，之前3次都是「升降機」升班一季就降回乙組。極力避免再次降班的厄運，費辛隆尼今季積極向中下游球會搶分。主場面對萊切，球隊25分鐘由21歲的施捷拉（Matteo Cichella）打開紀錄。這支升班馬在上半場補時再獲12碼，由基亞科莫卡路（Giacomo Calo）操刀，半場領先2:0。換邊後費辛隆尼沒有停手，先在59分鐘由雷蒙度（Antonio Raimondo）拉開比數，加上拜歷基亞（Daniel Birligea）在72分鐘的入球，球隊拉開4:0。萊切雖然在82分鐘追回一球，不過拜歷基亞補時再下一城，費辛隆尼以5:1大勝。費辛隆尼贏波，在主場4連勝，守在聯賽第6位。