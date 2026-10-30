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體育
出版：2026-Oct-30 11:50
更新：2026-Oct-30 11:50

C朗15分鐘帽子戲法助艾納斯大勝　距第1000球差15粒

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艾納斯贏艾科魯特

C朗在沙特超帽子戲法，助艾納斯擊敗艾科魯特。(路透社)

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）生涯第1,000球的目標只差15球。在周四（29日）的沙特阿拉伯超級聯賽，艾納斯主場5:3擊敗艾科魯特，C朗下半場15分鐘內完成帽子戲法，為球隊全取3分。

賽前C朗今季在艾納斯聯賽只入4球，球隊主場出戰，C朗本來有機會先開紀錄，不過旁證指越位在先，入球無效。在16分鐘，客隊率先開紀錄。不過祖奧菲歷斯（Joao Felix）先後助攻安祖路加比爾（Angelo Gabriel）及沙迪奧文尼（Sadio Mane），為艾納斯反先。作客的艾科魯特完半場前追平2:2，C朗補時再一次將球送入網，但今次隊友越位。

今場正選的C朗，去到下半場找到入球機會，祖奧菲歷斯交出第3個助攻，C朗在66分鐘為球隊再度領前。6分鐘後，再一次是菲歷斯助攻C朗，攻入他今場第2球，而在81分鐘，沙迪奧文尼亦交出助攻，C朗完成帽子戲法。即使艾科魯迪之後追多球，艾納斯仍以5:3擊敗艾科魯特。球隊以28分升上次席，與榜首的艾卡迪沙同分，但艾納斯少打一場。C朗今場是個人職業生涯第67次帽子戲法，也是在艾納斯的第7次，令他生涯的入球累積至985球，距離1,000球差15球。

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艾納斯對艾科魯特精華

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