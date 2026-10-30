網球｜黃澤林首爾挑戰賽入四強　施維列夫世界排名升上第1

香港球手的黃澤林在首爾舉行的網球挑戰賽殺入四強，再次爭取個人第2個挑戰賽冠軍。至於德國的施維列夫（Alexander Zverev），在維也納公開賽擊敗基列斯普（Tallon Griekspoor）後，即時的世界排名終於升上第1。女子方面，拉芭堅娜（Elena Rybakina）在泛太平洋網球賽16強取勝後，鎖定年終世界排名第1。
繼上一個的南沙挑戰賽打入決賽，黃澤林在分數更高的首爾仍要為排名分努力。八強面對日本的島袋將，首盤並不輕鬆，黃澤林雖然在第3局先破對手的發球局，不過島袋將一樣在之後破發，黃澤林在第5局又破發後，局數處於領先。然而之後被島袋將追平局數5:5後，雙方還是要打到決勝局，黃澤林贏細分7:6，先取1盤。第2盤一開始黃澤林就連破島袋2個發球局，領先至局數5:0，即使島袋將追回1盤，黃澤林還是贏6:1，盤數2:0淘汰對手入四強。黃澤林四強的對手是南韓的鄭允成或澳洲的贊斯卡（Omar Jasika）勝方，二人都是從外圍賽晉級。
在奧地利舉行的巡迴賽500分級的維也納公開賽，施維列夫在16強以盤數2:0淘汰荷蘭的普列斯普。施維列夫在積分上已超越仙拿（Jannik Sinner），在下一輪的世界排名會升上第1位。這是自1991年的碧加（Boris Becker）後，首位德國人升上世界第1。施維列夫在賽後表示：「雖然等待的時間有點長，但有時生活中最美好的事物就是要等待。」他是史上首次升上世界第1的球手中，第2年長的球手。施維列夫今年在80場巡迴賽比賽贏得64場，當中贏得2個大滿貫。
拉芭堅娜鎖定女單年終第1
至於女子方面，在日本東京舉行的泛太平洋公開賽，拉芭堅娜在16強擊敗普天斯娃（Yulia Putintseva），提前鎖定年終世界排名第1。上星期贏得寧波公開賽後，拉芭堅娜在泛太平洋的首圈輪空，今場她以兩盤6:2、6:3擊敗對手。