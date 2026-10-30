網球｜黃澤林首爾挑戰賽入四強　施維列夫世界排名升上第1

香港球手的黃澤林在首爾舉行的網球挑戰賽殺入四強，再次爭取個人第2個挑戰賽冠軍。至於德國的施維列夫（Alexander Zverev），在維也納公開賽擊敗基列斯普（Tallon Griekspoor）後，即時的世界排名終於升上第1。女子方面，拉芭堅娜（Elena Rybakina）在泛太平洋網球賽16強取勝後，鎖定年終世界排名第1。

繼上一個的南沙挑戰賽打入決賽，黃澤林在分數更高的首爾仍要為排名分努力。八強面對日本的島袋將，首盤並不輕鬆，黃澤林雖然在第3局先破對手的發球局，不過島袋將一樣在之後破發，黃澤林在第5局又破發後，局數處於領先。然而之後被島袋將追平局數5:5後，雙方還是要打到決勝局，黃澤林贏細分7:6，先取1盤。第2盤一開始黃澤林就連破島袋2個發球局，領先至局數5:0，即使島袋將追回1盤，黃澤林還是贏6:1，盤數2:0淘汰對手入四強。黃澤林四強的對手是南韓的鄭允成或澳洲的贊斯卡（Omar Jasika）勝方，二人都是從外圍賽晉級。