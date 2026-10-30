中國房車賽着火遇困英國車手　向荷蘭車手送勞力士感謝

在上月上海舉行的中國GT房車賽，英國車手的米萊（Ollie Millroy）在意外後起火，最後由荷蘭車手哈托（Loek Hartog）獨自將米萊從着火的跑車中救出。米萊月初向哈托送出一隻勞力士手錶，感謝對方救了自己一命。而哈托在近日接受訪問時，認為賽會的規則應更具人性。 今年9月在上海舉行的GT房車賽中國站，米萊的賽車意外在撞欄後起火。賽車的工作人員沒有一個上前協助，最後是由哈托下車，從工作人員手上拿過滅火筒，再將米萊從車廂中救出。在意外後逾4分鐘救援人員才去到現場。哈托近日接受英國《衛報》訪問，他表示：「很多人告訴我，工作人員不允許私自橫過護欄，這聽起來像有道理。不過當你面前發生這樣的事，我無法相信你會叫人違背自己的感覺。如果直覺告訴你去做，你就應該立即去做。我們應該制定出，更加人性化的規則。」

「我們每個人都做得到」 談及發生意外之後自己的想法，他表示：「現在我最在意的，不是有人說我是『英雄之舉』，這雖然是一種很好的風評，但當人們說『換轉是我，可能不敢這樣做』，我真心希望可以去信任別人，我知道，或者我們都不應該對人們有這種期待，但如果大家都能做到，這個世界會變得更好。我當時全身而退，毫髮未傷。其實，作為一個人的本能，要這樣做根本不困難。說老實，我不是甚麼非凡的人，我們每個人都做得到。」 對於意外當時的想法，哈托指，他當時以約時速270公里進入直路，見到米萊的法拉利起火：「我當時見到很大火。我自己其實都很高，有6呎6，但我想火焰高我一倍。所以我知道有很大機會他無法自己逃出，這情況很嚴峻。」被問到他有否感到害怕，他說：「這感覺像第一次站上滑浪板，你是不知道要怎樣做，更多是這種感覺，所以不真的害怕。對我來說除了救他出來，也沒有其他方法。」他指，自己沒有想過危險：「沒有，你沒時間去想這些。這像是看電影，感覺好似在慢鏡重播。當我事後看回事件就想『這是這樣？我感覺時間好像更長』。」

哈托表示，在救出米萊後，米萊一直在重複：「我在哪裡？發生了甚麼？我覺得背脊好像斷了。」他表示，因為現場會說英語的不多，幫忙有限，所以哈托就在安慰米萊：「你會沒事的，救援就來的了。」哈托事後有去醫院再探望米萊，二人在意外後見過3次面。 「我為他們取回更多的時間」 哈托指在事後自己睡得不好：「對我真的很感觸的，我當時無法入眠，因為我壓力太大。之後我女友給我米萊太太的照片，看到米萊與他3個孩子去迪士尼，她像說『你為他們做了好事』，這非常觸動到我。」本月初是哈托的24歲生日，本來與36歲的米萊有着代溝，所以二人之前並不認識，但二人事後成為朋友。而米萊在哈托生日當日送上一隻勞力士，哈托回憶說:「這真的非常特別,他們給我非常特別的禮物。他們給我手錶，因為我為他們取回更多的時間。」