在曼聯連續8場不勝後，球隊開始面對艱辛的賽程。他們周末（31日）就要作客史丹福橋球場，對目前聯賽第5位的車路士。脩受下台壓力的主教練卡域克（Michael Carrick），不計前嫌將繼續起用般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）當隊長，他指因為般奴對球會「完全忠誠」。

般奴費南迪斯在對科木的歐聯落敗後，在訪問中直接批評卡域克戰術，引發內部的矛盾，而卡域克在對般尼茅夫的聯賽收了般奴。據報二人周二在球會訓練基地卡靈頓進行了深入的會談，預計般奴會復任正選。對於會否褫奪般奴的隊長資格，卡域克指沒有作出過決定。他表示：「我們都清楚球隊以及作為球會的狀況。他對整個團隊是非常重要，他之前也是，未來也是。我們要有點不同，我們需要將事情推向正確方各。他是對球會完全忠誠，他絕對會讓事件變得更好，這絕對是毋庸置疑。這沒有改變到我，這是我們在上場比賽後的感受，就是這樣。他在很多比賽、很多年都讓球隊表現很好，而他會繼續這樣做，這絕對不成問題。」