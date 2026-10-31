般奴費南迪斯在歐聯慘負科木後，在訪問中直接批評曼聯教練卡域克（Michael Carrick）戰術，引發內訌，上輪英超負般尼茅夫被貶後備，不獲上陣機會。在今場大戰前卡域克與般奴「大和解」，令他在史丹福橋重返正選之列。

曼聯作客車路士陣前將帥大和解，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）重返正選，但上半場多次錯失機會。下半場曼聯崩盤兼利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）被逐，以0︰2見負，各項賽事9場不勝，於英超護級形勢轉差。

惟曼聯中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）在領取黃牌後不久，不智在禁區內撞跌車路士中堅韋斯利科芬拿(Wesley Fofana)，VAR後兩黃一紅被逐。高爾彭馬（Cole Palmer）射入12碼拉開成2︰0。車路士保持控球，維持2︰0勝果完場。

50分鐘車路士中場羅美奧拉維亞（Romeo Lavia）於中圈截得皮球，傳予摩根羅渣士（Morgan Rogers），後者「直線盤球」如入無人之境，輕鬆挑入網窩助車路士領前1︰0。曼聯以明奈入替巴利巴（Carlos Baleba）加強創造力。

雙方兩名巴西兵馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）及艾斯迪維奧（Estevao）上半場各有一次詐糊，曼聯上半場表現較佳，但多次門前錯失機會。

自9月11日4︰0大炒沙巴FC後，近兩個月於各項賽事9場不勝。

曼聯僅比榜末多2分

曼聯今季英超9場賽事只1勝累積7分，比暫時少踢一場、處降班區的諾定咸森林及高雲地利僅多1分，比榜末的新特蘭多2分。周中主場迎戰羅馬，之後分別鬥阿士東維拉、利物浦、士砵亭、賓福特，硬仗連場。

至於車路士9戰16分，暫時排第4名，以5分落後榜首少踢一場的曼城。