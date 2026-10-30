Hyrox失禁女選手復出受訪　稱不希望事件成為自己標籤

Joanna Wietrzyk在上月的比賽因為失禁而引起風波。(資料圖片)

在上月北京舉行的Hyrox比賽，發生選手失禁事件。事件主角的Joanna Wietrzyk在德國復出參賽，她在接受訪問中承認自己應為事件負責，並承認自己判斷錯誤。在這段期間自己經歷非常艱難的時間，但指不希望事件會成為她的「標籤」。 Joanna Wietrzyk將參加星期五（30日）在德國漢堡舉行的比賽復出。她在賽前接受了英國廣播公司（BBC）訪問談論事件：「這是我決定繼續比賽，所以我要完全承擔有關責任。」她指事件確實造成打擊，但也要跨過：「我當時並沒有真正考慮身邊的人……現在回想起來，我所做的決定是錯，我真誠地向所有受我影響的人道歉。」Joanna表示，在這段時間令她非常痛苦，有想過要退出這項賽事。

Joanna在周五將復出，她表示：「我不想這件事成為我的代表。」她表示自己食物中毒，在比賽期間發生事故。她是在事件後首次再接受訪問，她指自己現現在感覺很好：「這是一次突如其來的經歷，直到比賽到一半左右，一切事情才發生……在那一刻，就在那一刻，作為一個好勝心很強的人……以及一名精英運動員，我唯一的注意力就是比賽。明顯，我就將其他人置於風險之中。Joanna也表示，後悔在賽後於社交平台發出有關勝利的帖文：「我當時並沒有真正考慮到公眾會如何看待這件事。我需要那幾天時間來反思和消化這件事。」她表示，事件令她明白「人生不只有勝利和比賽」。

指社交平台「有毒」 她又表示，雖然事後仍有一些人表示支持她，但她也指社交平台是一個「有毒的地方」，在過去幾星期是「精神和情感上都非常煎熬的時期」，她說：「看到社交媒體如今的影響，讓我大開眼界，尤其是對於一個24歲、還在賽場上拼搏的人來說。是的，我的確做出了錯誤的決定，但我認為我不應該受到如此強烈的抨擊和網路上的如此審視……歸根結底，我只是個普通人。」她指自己事後嘗試離開網絡及「與世隔絕」。她指「我在這項運動中還有很多可以取得的成就，所以我認為，對我來說，關鍵在於我的心理韌性，我可以通過我的經歷來激勵其他人。」