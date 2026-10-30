國際體育仲裁法院裁定　俄羅斯冰球隊可重新參與國際賽

國際體育仲裁法院（CAS）在今日（30日）裁定，俄羅斯必須獲准參與國際冰上曲棍球協會（IIHF）的比賽。國際冰球協會其後對裁決表示遺憾。

俄羅斯自2022年入侵烏克蘭後，就被IIHF禁止參與國際賽事。不過俄羅斯冰球聯會就向CAS提出上訴，反對IIHF禁止俄羅斯參與2026至27年冰球賽季的決定。在CAS的聲明指，IIHF未能提供充分證據來支持他們對俄羅斯參賽造成的安全疑慮，不過CAS指裁決未對於其他體育項目「是否應要求俄羅斯以中立運動員身份參賽，即不得展示國家標誌，類似於其他一些奧運項目中的做法」這類問題，也未涵蓋其他「組織層面的後果」。IIHF對裁決表示失望，並重申其先前所做決定對於「保護所有參與者的安全、維護賽事公正性」是必要的。