國際體育仲裁法院裁定　俄羅斯冰球隊可重新參與國際賽

國際體育仲裁法院（CAS）在今日（30日）裁定，俄羅斯必須獲准參與國際冰上曲棍球協會（IIHF）的比賽。國際冰球協會其後對裁決表示遺憾。
俄羅斯自2022年入侵烏克蘭後，就被IIHF禁止參與國際賽事。不過俄羅斯冰球聯會就向CAS提出上訴，反對IIHF禁止俄羅斯參與2026至27年冰球賽季的決定。在CAS的聲明指，IIHF未能提供充分證據來支持他們對俄羅斯參賽造成的安全疑慮，不過CAS指裁決未對於其他體育項目「是否應要求俄羅斯以中立運動員身份參賽，即不得展示國家標誌，類似於其他一些奧運項目中的做法」這類問題，也未涵蓋其他「組織層面的後果」。IIHF對裁決表示失望，並重申其先前所做決定對於「保護所有參與者的安全、維護賽事公正性」是必要的。
有關裁決被視為俄羅斯在俄烏戰爭被禁止參與國際體育賽事後的另一次勝利。然而，俄羅斯能否參與明年在德國舉行的冰球世錦賽仍充滿不確定性，因為烏克蘭也會參賽。而俄羅斯最快恢復參賽資格，將是在12月於加拿大舉行的男子世界少年錦標賽。而俄羅斯的體育部長傑格佳廖夫（Mikhail Degtyaryov）在Telegram上回應表指，「CAS承認俄羅斯冰球聯會在關鍵問題上的要求是合理的。」