西甲｜拉科鬥奧沙「細」勢力敵

周一深夜西甲將演中游對決，由升班馬拉科魯尼亞迎戰奧沙辛拿。拉科近期表現回落，主因首席球星奧巴美揚(Aubameyang)缺陣，火力銳減；撞正易帥後表現仍然反覆、聯賽進攻單調的奧沙辛拿，將是「細」細均力敵之戰。(球賽編號FB8124，11月3日04:00開賽，Now 632台直播)
今夏重返西甲的拉科，頭5輪聯賽錄得2勝3和不敗，但隨着兩名重點新兵，包括射手奧巴美揚及中場馬克卡沙度(Casado)先後受傷長休，戰績即時下滑，近5場聯賽只得2和3負，排名跌回中游。
拉科今季聯賽10戰入13球，當中奧巴美揚受傷前便交出5入球2助攻，計近2場西甲先後1比1和利雲特及0比1不敵馬德里體育會。主帥希達高早前承認：「我們其實打得不錯，但這不足夠，這是關乎如何去贏波。上星期(對利雲特)我們錯過了黃金機會，今星期(對馬體會)又浪費了一次，年輕球員必須從中汲取教訓。」
唯一慶幸是拉科今夏從馬體會得到經驗守將荷西基文尼斯(Jose Gimenez)加盟，在後者領導下，防線保持穩定發揮；開季聯賽主場5戰，每仗只失1球，主場不敗率高。
另邊廂，奧沙辛拿今季聯賽10戰3勝2和5負，跟拉科同分。球隊早前辭退主帥拉美斯，找來前任主帥阿拿沙迪重掌帥印；後者至今領軍2場聯賽1勝1負，包括上仗淨吞西維爾2蛋。與拉科一樣，奧沙辛拿至今聯賽僅入10球，其中7球來自克羅地亞老將安迪布迪美亞(Ante Budimir)，進攻過分側重，令對手易於防範。雙方現時火力平平，互無贏波把握，今場入球難多。
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