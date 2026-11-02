西甲｜拉科鬥奧沙「細」勢力敵

周一深夜西甲將演中游對決，由升班馬拉科魯尼亞迎戰奧沙辛拿。拉科近期表現回落，主因首席球星奧巴美揚(Aubameyang)缺陣，火力銳減；撞正易帥後表現仍然反覆、聯賽進攻單調的奧沙辛拿，將是「細」細均力敵之戰。(球賽編號FB8124，11月3日04:00開賽，Now 632台直播)

今夏重返西甲的拉科，頭5輪聯賽錄得2勝3和不敗，但隨着兩名重點新兵，包括射手奧巴美揚及中場馬克卡沙度(Casado)先後受傷長休，戰績即時下滑，近5場聯賽只得2和3負，排名跌回中游。