英超｜紐卡素主場望反咬「拖肥」

剛在英聯盃作客敗走出局的「黑白兵團」紐卡素，周一深夜返主場，於英超再戰「拖肥」愛華頓，形勢預計會截然不同。只要紐卡素改善防線失誤，配合向來聲勢浩大的主場，有力復仇。(球賽編號：FB8074，11月03日04:00開賽，Now621台直播)
兩軍剛戰在英聯盃第4圈交鋒，防守表現成勝負關鍵。紐卡素今夏新簽的波斯尼亞國腳右閘阿馬達迪(Dedic)，兩度在後場失波犯下大錯，加上中路防守不穩，戰至下半場早段已輸3球，最終只能破蛋而回。
黑白兵團主帥也斯利賽後對出局感到「震驚」。球隊全場19次攻門10中框，攻門數據勝「拖肥」，無奈守將連番出錯，前鋒腳頭無靈，令球隊錄得近屆英聯盃最差的成績。不過回到聖占士主場，紐卡素絕對有反彈機會。球隊傷兵潮退卻，箭頭尤尼韋沙(Wissa)及奧索拿(Osula)上仗各踢半場；瑞典快馬艾蘭加(Elanga)傷癒後已連續兩仗後備出場，今場有機會跟哈維班尼斯(Barnes)雙箭齊飛，勢成球隊進攻原動力。
再者，球隊季內聯賽主場4戰1勝2和1負，只是上次0比1不敵實力分子阿士東維拉，其餘主場賽事每戰起碼入2球。兩隊上仗英聯盃尾段發生衝突，「輸到火滾」的紐卡素眾將，今場必傾力打爭氣波。
愛華頓進攻路數單調
愛華頓上仗把握對手連番出錯，贏波晉級出奇順利；但相隔約72小時即要北上作客再鬥，該仗踢足的中堅達高斯基(Tarkowski)、防中占士加拿(Garner)、箭頭泰亞路巴利(Barry)及完場前才被換走的攻中達斯貝利賀爾(Dewsbury-Hall)，耗力不少。因紀律問題同場被棄用的名氣翼鋒基亞利殊(Grealish)，今場未知會否解凍；只怕球隊進攻路數單一，今場再難輕鬆食住對手。
拖肥近3場聯賽不勝只得1分，包括唯一不敗是作客2比2逼和侯城；而季內聯賽作客4戰不勝只得3分，今場跟紐卡素主客對調，難再逞強。
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