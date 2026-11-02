英超｜紐卡素主場望反咬「拖肥」

兩軍剛戰在英聯盃第4圈交鋒，防守表現成勝負關鍵。紐卡素今夏新簽的波斯尼亞國腳右閘阿馬達迪(Dedic)，兩度在後場失波犯下大錯，加上中路防守不穩，戰至下半場早段已輸3球，最終只能破蛋而回。

剛在英聯盃作客敗走出局的「黑白兵團」紐卡素，周一深夜返主場，於英超再戰「拖肥」愛華頓，形勢預計會截然不同。只要紐卡素改善防線失誤，配合向來聲勢浩大的主場，有力復仇。(球賽編號：FB8074，11月03日04:00開賽，Now621台直播)

黑白兵團主帥也斯利賽後對出局感到「震驚」。球隊全場19次攻門10中框，攻門數據勝「拖肥」，無奈守將連番出錯，前鋒腳頭無靈，令球隊錄得近屆英聯盃最差的成績。不過回到聖占士主場，紐卡素絕對有反彈機會。球隊傷兵潮退卻，箭頭尤尼韋沙(Wissa)及奧索拿(Osula)上仗各踢半場；瑞典快馬艾蘭加(Elanga)傷癒後已連續兩仗後備出場，今場有機會跟哈維班尼斯(Barnes)雙箭齊飛，勢成球隊進攻原動力。

再者，球隊季內聯賽主場4戰1勝2和1負，只是上次0比1不敵實力分子阿士東維拉，其餘主場賽事每戰起碼入2球。兩隊上仗英聯盃尾段發生衝突，「輸到火滾」的紐卡素眾將，今場必傾力打爭氣波。