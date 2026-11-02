英超｜阿仙奴一球擊敗利物浦升榜首　14年首次作客晏菲路贏波

英超的阿仙奴在周日（1日）作客，憑夏維斯（Kai Havertz）的一箭定江山，以1:0小勝利物浦。是球隊自2012年以來，首次在晏菲路球場贏波。由於今周曼城不敵白禮頓，令阿仙奴以24分升上聯賽榜首位。
在周中的聯賽盃爆冷不敵乙組隊的費列活特，阿仙奴在周日要在利物浦爭取反彈，加上爭標對手的曼城遭遇聯賽的兩連敗，兵工廠今場贏波就獨佔領先位置。球隊在16分鐘就由夏維斯遠柱把握迪格蘭賴斯（Declan Rice）的傳中，為阿仙奴打開紀錄。落後的紅軍在主場不斷強增爭取機會，但是華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的頭槌被大衛拉耶（David Raya）托出，科利安華迪斯（Florian Wirtz）的罰球又中門楣，紅軍本有2次禁區被侵犯，但球證及視像助理裁判（VAR）未有判罰，結果利物浦主場以0:1不敵阿仙奴。
阿迪達：為球員感到無比自豪
阿仙奴贏波，聯賽以24分排榜首，利物浦則以9分落後排第5位。阿仙奴主帥的阿迪達（Mikel Arteta）在賽後表示熱愛這次的任務：「就只是熱愛這次的任務。這次的任務，是我們過去14年未能完成的。當中有很多原因，有些是心理層面的問題，有些則與我們在球場上的表現有關，也涉及某些特定時刻或決策。我們都知道，必須在每一個環節上都做到盡善盡美。比賽中難免會經歷一些極其艱難的時刻，因為對手非常擅長發動高空攻勢，總能製造出混亂局面。你必須學會享受這種挑戰。如果做不到這點，對手一旦抓住機會改變節奏，就會讓你付出慘痛代價。總括來說，我們展現出的表現，以及所創造的入球機會，都令人印象深刻。我感到非常高興。」
對於球隊在周中才被乙組球隊淘汰，阿迪達指：「我們為整個團隊、球員以及每一位成員所做的一切感到無比自豪。特別是在我們備戰今場比賽的背景下，在輸球後再對利物浦，當時的情況簡直就像是世界末日一樣。當時人們可能會想：『天哪，我們到底在幹甚麼？』但你必須振作起來，並意識到，這正是這項運動最美妙的地方之一。他可能會把你帶入極惡劣的境地，但僅僅4日之後，你就又有機會去創造歷史，而我們確實做到。」