英超｜阿仙奴一球擊敗利物浦升榜首　14年首次作客晏菲路贏波

英超的阿仙奴在周日（1日）作客，憑夏維斯（Kai Havertz）的一箭定江山，以1:0小勝利物浦。是球隊自2012年以來，首次在晏菲路球場贏波。由於今周曼城不敵白禮頓，令阿仙奴以24分升上聯賽榜首位。

在周中的聯賽盃爆冷不敵乙組隊的費列活特，阿仙奴在周日要在利物浦爭取反彈，加上爭標對手的曼城遭遇聯賽的兩連敗，兵工廠今場贏波就獨佔領先位置。球隊在16分鐘就由夏維斯遠柱把握迪格蘭賴斯（Declan Rice）的傳中，為阿仙奴打開紀錄。落後的紅軍在主場不斷強增爭取機會，但是華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的頭槌被大衛拉耶（David Raya）托出，科利安華迪斯（Florian Wirtz）的罰球又中門楣，紅軍本有2次禁區被侵犯，但球證及視像助理裁判（VAR）未有判罰，結果利物浦主場以0:1不敵阿仙奴。