意甲｜拉素贏波獨佔榜首　祖雲達斯挫拿玻里

加度素（Gennaro Gattuso）在拉素證明自己領軍能力。在國際米蘭於米蘭打吡落敗後，拉素主場以2:1擊敗卡利亞里，升上聯賽的榜首位置。同日，祖雲達斯主場亦以2:0擊敗少打一個的拿玻里。
對上3季都在聯賽未有成績，今季更沒有歐洲賽的資格。拉素在季前找來未能帶領意大利國家隊打入世界盃決賽周的加度素執教。然而拉素在今季一直與國際米蘭於榜首爭持，隨着國米在米蘭打吡被AC米蘭擊敗，拉素今場贏波就可以上榜首。不過在容納逾5萬人的奧林匹高球場，受到球迷號召杯葛之下，今場只有約1.2萬人入場支持。
比賽在上半場20分鐘，拉素就先失守，但球隊在36分鐘由伊薩辛（Gustav Isaksen）追平。換邊後拉素再由賓拿蒙迪（Andrea Pinamonti）把握機會，於83分鐘為拉素反超前，最終拉素贏2:1全取3分，在聯賽6連勝後，以28分升上榜首，與次席國際米蘭拉開3分差距。至於同日，祖雲達斯主場以2:0擊敗拿玻里，拿玻里下半場中段有馬列安奴治（Luca Marianucci）兩黃一紅被逐。老婦人贏波以17分仍排第7。而科木在同日1:0擊敗榜尾的威尼斯，繼續守在聯賽第4，升班馬的費辛隆尼又以2:0擊敗拖連奴，在聯賽排第6。至於熱拿亞同日以2:1贏萊切。