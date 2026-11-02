意甲｜拉素贏波獨佔榜首　祖雲達斯挫拿玻里

加度素（Gennaro Gattuso）在拉素證明自己領軍能力。在國際米蘭於米蘭打吡落敗後，拉素主場以2:1擊敗卡利亞里，升上聯賽的榜首位置。同日，祖雲達斯主場亦以2:0擊敗少打一個的拿玻里。

對上3季都在聯賽未有成績，今季更沒有歐洲賽的資格。拉素在季前找來未能帶領意大利國家隊打入世界盃決賽周的加度素執教。然而拉素在今季一直與國際米蘭於榜首爭持，隨着國米在米蘭打吡被AC米蘭擊敗，拉素今場贏波就可以上榜首。不過在容納逾5萬人的奧林匹高球場，受到球迷號召杯葛之下，今場只有約1.2萬人入場支持。