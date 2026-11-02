F1｜韋斯特本贏墨西哥城站　無阻安東尼利成最年輕世界冠軍

平治的安東尼利（Kimi Antonelli）提早鎖定成為今年一級方程式（F1）賽車的總冠軍。在墨西哥城站，雖然韋斯特本（Max Verstappen）贏得今年第3站冠軍，不過隨着安東尼利以第3名完成，他在總成績仍拋離一眾車手，提前4輪取得總冠軍，也成為史上最年輕的總冠軍車手。
在紅牛大細隊練習賽的內訌，韋斯特本被罰跌1位，以第5起步，與他發生碰撞的羅臣（Liam Lawson）及後因為賽車的問題，需要最後一位起步。而法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）取得頭位，至於上周末不適，抱恙出戰的安東尼利就在第4位起步。對於在車手榜領先的安東尼利來說，今場只要順利完成比賽取得分數就足以成為冠軍，特別是只有咸美頓及隊友的羅素（George Russell）有機會威脅其位置，而當中咸美頓奪冠，而他只要取得第10，隊友羅素奪冠，他就需要第9。因此安全地守住自己位置成位首要目標。
然而在比賽一開始，咸美頓就受到隊友陸克萊（Charles Leclerc）的挑戰，被這位摩納哥車手從外側跑上草地取得領先位置，之後陸克萊因此被罰5秒，而韋斯特本在兩部法拉利的爭鬥中，升上第2位。其後比賽在第45圈出示紅旗，因為佳特力的保達斯（Valtteri Bottas）在第1個彎撞車，需要安全車出動，並且一度要暫停比賽修補圍欄。不過比賽在最後12圈又再出現意外，連伯特（Arvid Lindblad）與派亞斯迪（Oscar Piastri）撞車，派亞斯迪其後被罰10秒，而連伯特就退賽。最後韋斯特本雖然率先衝線，而咸美頓得第2，不過安東尼利順利以第3名上頒獎台，以20歲68日的年齡，成為F1史上最年輕的總冠軍車手。
韋斯特本車手榜排次席
在車手榜雖然安東尼利穩奪第1，不過第2在今場後出現變化。今年3度贏得分站冠軍的韋斯特本以261分上第2，咸美頓少2分排第3。至於之前一度在次席羅素今站得第6，在車手榜跌至第4，少韋斯特本11分。陸克萊則以245分排第5。上屆總冠軍的麥氧侖諾里斯（Lando Norris），雖然少韋斯特本40分排第6，但數字上仍有機會。