F1｜韋斯特本贏墨西哥城站　無阻安東尼利成最年輕世界冠軍

平治的安東尼利（Kimi Antonelli）提早鎖定成為今年一級方程式（F1）賽車的總冠軍。在墨西哥城站，雖然韋斯特本（Max Verstappen）贏得今年第3站冠軍，不過隨着安東尼利以第3名完成，他在總成績仍拋離一眾車手，提前4輪取得總冠軍，也成為史上最年輕的總冠軍車手。

在紅牛大細隊練習賽的內訌，韋斯特本被罰跌1位，以第5起步，與他發生碰撞的羅臣（Liam Lawson）及後因為賽車的問題，需要最後一位起步。而法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）取得頭位，至於上周末不適，抱恙出戰的安東尼利就在第4位起步。對於在車手榜領先的安東尼利來說，今場只要順利完成比賽取得分數就足以成為冠軍，特別是只有咸美頓及隊友的羅素（George Russell）有機會威脅其位置，而當中咸美頓奪冠，而他只要取得第10，隊友羅素奪冠，他就需要第9。因此安全地守住自己位置成位首要目標。