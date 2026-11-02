C朗未隨隊出戰亞冠精華聯賽　滕哈格訪問指其意甲時代已經玩完

葡萄牙球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），未有列入艾納斯作客烏茲別克的名單。主帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）指要讓他休息。至於他的曼聯前領隊滕哈格（Erik ten Hag）的訪問，就繼續批評這位葡萄牙的名將，指早在祖雲達斯時代C朗的時代就已經結束。 沙特阿拉伯球會艾納斯，在周一（2日）的亞冠精英聯賽就會遇上烏茲別克的柏克塔哥，然而在沙特球隊作客烏茲別克的名單，做少包括C朗、京士利高文（Kingsley Coman）以及施馬根（Mohamed Simakan）。主帥的普斯迪古路在賽前記者會表示，有關決定是避免球星們遭到頻密的比賽壓力及舟車勞頓影響。艾納斯其實近期都受到沙特阿拉伯遭到胡塞武裝襲擊，而令上一輪亞洲賽延期。

滕哈格：皇馬懂把握時機賣走C朗 至於前曼聯領隊，與C朗發生過不和的荷蘭教頭滕哈格，近日繼續接受訪問及再談到C朗。在ESPN的訪問中，他表示早已質疑C朗的體能和狀態：「球員們都想與他合作，他們都很尊敬他，這點毋庸置疑。他當然是個非常出色的球員，史上最偉大的球員之一。但現實是，過去7、8年他已經無法再維持高水準了。從祖雲達斯以後，他的時代已經完了。這其實正是皇家馬德里的優勢，他們總是能夠精準把握時機，在適當的時刻與球員道別。他們能夠察覺到球員比賽水平下滑，並選擇在球員看起來似乎仍處於巔峰、但實際上已無法再貢獻出應有表現的時刻，與他們分道揚鑣。」

在回到曼聯時，C朗已36歲，他能否適應滕哈格的體能化逼搶，成為所有人的質疑。滕帥指：「我確實給他特殊的地位。在那份工作開始前，我曾專門找過他，與他進行過交流。我向他闡述我們的戰術打法、他在其中的角色定位、我對他的期望，以及他可以從我這裡、從球隊那裡獲得甚麼。但到頭來，球員還是必須靠自己的表現來證明自己，而他已經無法再將自己催谷到極限了。正如我所說，他已無法再強迫自己克服痛苦，無法做到每天傾盡全力、以極限強度進行訓練來恢復比賽狀態。而在英超聯賽、歐聯或葡萄牙國家隊，如果你的比賽狀態不達標，那你根本就沒有機會。」

對於有關於C朗被認為是對身體質素要求極高時，滕帥有別的看法：「這種說法並不完全準確，但這確實是外界對他的印象。當然，也正是因為這種追求，他才達到如今的高度。但歸根究底，他已經無法再像過去那樣投入了。如果你做不到這一點，那麼英超的競爭法則就是殘酷的。你將無法跟上節奏，也無法再進入禁區。他依然具備把握機會的能力，這一點大家有目共睹。但若想適應英超那種高強度、高對抗的節奏，他已經力不從心。畢竟，這需要極佳的身體狀態作為支撐。」訪問中也問到，有沒有一個時刻是滕哈格對C朗感對到滿意，他說：「這從未發生過，因為他因為個人原因延遲歸隊，不過之後球季就展開，事情就開始出現問題，他的狀態也不足，無法交出表現。」

讚揚美斯為阿根廷付出 訪問中也提及C朗近期離開國家隊及被葡萄牙足協處分：「沒有人比起球會或國家大。不論是C朗還是美斯（Lionel Messi）都不能。到最尾，團隊都是優先，因此如我所說，每支頂級球隊都要接納頂級的球員，但頂級的球員需要服從球隊。然而他無法做到，這不可能取得成功，也永遠不能成功，所以一切要結束。美斯優秀的地方也在於此，在他為阿根廷所做。那場面真是太美好。但這同時也需要美斯本人的投入。最後，所有人都全力以赴，為他效力，當然也給予巨大的回報。」