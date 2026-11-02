NBA｜當錫取45分助湖人擒速龍　勇士缺居里照贏快艇

洛杉磯湖人繼續由當錫（Luka Doncic）獨挑大樑，個人獨取45分及15個籃板下，為球隊以131:125主場擊敗有利拿特（Kawhi Leonard）受傷的多倫多速龍。至於沒有史堤芬居里（Stephen Curry）的金州勇士，有新秀蘭迪堡（Rookie Lendeborg）攻入生涯新高的37分，帶領勇士124:112贏洛杉磯快艇。
上仗不敵勇士，湖人之後主場擺陣迎戰速龍。首節當錫3分5投4中，個人已獨取16分，為湖人首節領先13分。利拿特今場要休養之下，球隊由史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）撐住，但半場湖人仍領先12分。第3節比賽，湖人再帶開比分，當錫再攻入了13分，令湖人最多拉開過26分，第4節速龍力追，但仍要輸125:131。當錫今場有45分及15個籃板，還有6次助攻及5次偷球，列維斯（Austin Reaves）今場亦有19分。速龍的班尼斯今場有29分，但球隊仍是作客不敵湖人。
至於勇士，在主場對快艇有居里以及迪蒙特格連（Draymond Green）缺陣。然而新人的蘭迪堡挺身而出，個人交出37分及6次的助攻，帶領勇士主場以124:112擊敗快艇取得4連勝。蘭迪堡已連續4場比賽取得20分以上，同時也是自2010年居里之後，勇士單場得分最多的新秀。
籃網贏溜馬取得今季首勝
同日其他比賽，波士頓塞爾特人作客以108:97擊敗奧蘭多魔術，而布魯克林籃網亦作客贏印第安納溜馬98:90，這是籃網今個賽季首次贏波。