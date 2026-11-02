網球｜艾卡拉斯奧地利奪標　黃澤林世界排名再升至85

西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在奧地利舉行的維也納公開賽，他決賽直落兩盤擊敗澳洲的迪米勒（Alex de Minaur），在今年500分級別賽事全勝。而香港球手的黃澤林，雖然在首爾的挑戰賽得亞軍，不過他的世界排名再升上個人新高的85位。

在9月贏得東京的日本公開賽後，在維也納公開賽也一路打到入決賽。對上6次與迪米勒交手都勝出，今次再戰艾卡拉斯首盤先贏局數6:1，第2盤雖然迪米勒負隅頑抗，但艾卡拉斯仍贏6:4，以盤數2:0獲得冠軍。他自2025年的巴塞隆拿公開賽落敗之後，在巡迴賽500分級別賽事連贏26場，今年在多哈、東京以及維也納都奪得冠軍。艾卡拉斯賽後表示：「我試著以具侵略性的打法，讓他知道，如果他想贏，就必須打得更好、更有侵略性、更穩定，而且要比我更聰明。我真的很高興自己最後找到比賽節奏，發揮出色，顯然，這對我來說是充滿情感且令人難忘的一星期。」