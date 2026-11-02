英超｜高雲地利14歲支持者自首　涉揶揄新特蘭癌症去世小球迷

英超高雲地利城對新特蘭的比賽，發生球迷爭議事件。一名14歲的高雲地利球迷向警察自首，原因是他在比賽期間嘲諷在9年前逝世的新特蘭小球迷。

新特蘭的小球迷巴特利（Bradley Lowery）因癌症在2017年離世，終年僅6歲。在上周末（10月31日）的聯賽，在看台上有球迷拍到，一名年輕的高雲地利球迷，手持着巴特利的相片嘲諷。高雲地利在星期日表示會翻查閉路電視影片以調查事件。警察表示：「我們留意到社交平台上流傳着一段影片，拍攝了有關於高雲地利城對新特蘭的比賽中發生的事。目前警察已對事件展開調查，而一名14歲的男孩亦主動報案，警察會在適當時候進行問話。我們深知這段影片在社區內以及受害者家屬中引發了不安與憤慨。我們的警員正持續向他們通報調查進展，並與涉事的兩家球會保持密切合作。」