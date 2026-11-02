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體育
出版：2026-Nov-02 15:31
更新：2026-Nov-02 15:31

英超｜高雲地利14歲支持者自首　涉揶揄新特蘭癌症去世小球迷

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英超高雲地利的球迷涉及冒犯已故小球迷。(路透社)

英超高雲地利城對新特蘭的比賽，發生球迷爭議事件。一名14歲的高雲地利球迷向警察自首，原因是他在比賽期間嘲諷在9年前逝世的新特蘭小球迷。

新特蘭的小球迷巴特利（Bradley Lowery）因癌症在2017年離世，終年僅6歲。在上周末（10月31日）的聯賽，在看台上有球迷拍到，一名年輕的高雲地利球迷，手持着巴特利的相片嘲諷。高雲地利在星期日表示會翻查閉路電視影片以調查事件。警察表示：「我們留意到社交平台上流傳着一段影片，拍攝了有關於高雲地利城對新特蘭的比賽中發生的事。目前警察已對事件展開調查，而一名14歲的男孩亦主動報案，警察會在適當時候進行問話。我們深知這段影片在社區內以及受害者家屬中引發了不安與憤慨。我們的警員正持續向他們通報調查進展，並與涉事的兩家球會保持密切合作。」

高雲地利表示，球隊已留意到有關影片，並表示球會「絕不容忍冒犯行為」，會配合有關部門進行調查。巴特利的家人發表聲明，他們家庭雖然都熱愛足球，明白到球場上會互開玩笑，但是拿一個癌症離世的男童嘲笑，並非一般的玩笑。同時，他們表示不希望有球迷作出激烈行動針對有關球迷，但希望球會作出適當行動。

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