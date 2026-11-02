瑞典長跑選手首次參與馬拉松　成30年來首位歐洲人贏紐約冠軍

首次參加馬拉松比賽的瑞典運動員艾姆根（Andreas Almgren），成為自1996年以來，首位贏得世界七大馬拉松之一的紐約馬拉松冠軍。

艾姆根今年贏過歐洲錦標賽的10,000米跑冠軍，還有世界路跑錦標賽的半馬拉松冠軍。此前他從未參與過馬拉松的比賽。不過在周日於紐約舉行的紐約馬拉松，他以2小時6分01秒的時間，力壓意大利選手克里柏（Yemaneberhan Crippa）贏得冠軍。艾姆根成為首位贏得紐約男子組冠軍的丙典跑手，也是1996年以來，第一位在歐洲出生的冠軍。他在賽後表示：「我可以從沒在比賽後如此感慨。」他又指：「紐約的賽道在上半段比賽較慢，之後逐漸加快，這比較適合我這種賽道的跑手。」艾姆根去年在東京的田徑世錦賽才獲得10,000米的銅牌。