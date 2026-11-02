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體育
出版：2026-Nov-02 15:51
更新：2026-Nov-02 15:51

瑞典長跑選手首次參與馬拉松　成30年來首位歐洲人贏紐約冠軍

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瑞典跑手艾姆根首次參賽，就贏得紐約馬拉松冠軍。(路透社)

首次參加馬拉松比賽的瑞典運動員艾姆根（Andreas Almgren），成為自1996年以來，首位贏得世界七大馬拉松之一的紐約馬拉松冠軍。

艾姆根今年贏過歐洲錦標賽的10,000米跑冠軍，還有世界路跑錦標賽的半馬拉松冠軍。此前他從未參與過馬拉松的比賽。不過在周日於紐約舉行的紐約馬拉松，他以2小時6分01秒的時間，力壓意大利選手克里柏（Yemaneberhan Crippa）贏得冠軍。艾姆根成為首位贏得紐約男子組冠軍的丙典跑手，也是1996年以來，第一位在歐洲出生的冠軍。他在賽後表示：「我可以從沒在比賽後如此感慨。」他又指：「紐約的賽道在上半段比賽較慢，之後逐漸加快，這比較適合我這種賽道的跑手。」艾姆根去年在東京的田徑世錦賽才獲得10,000米的銅牌。

另外，前英超球員的占士米拿（James Milner ）也有參與紐約馬拉松的比賽，他以3小時9分04秒完成。這位40歲的前英超球星，在上個球季後退役，不過他過去一直都能在季前的體能測試名列前茅。

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