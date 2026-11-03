歐聯｜巴塞主場擺強鋒陣 勢破維拉

早前在兩大戰線接連輸波的巴塞隆拿，周二深夜在歐聯大聯賽迎戰長勝軍阿士東維拉，將以最強攻擊組合，以求重振歐洲勁旅本色，今場巴塞有力大捷。(球賽編號：FB8256，11月04日04:00開賽，Now644台直播)
巴塞上輪歐聯作客2比4不敵巴黎聖日耳門後，再在國家打吡主場1比2不敵皇家馬德里，「地上最強」顏面何存；結果剛戰西甲主場發難，以6比1大炒艾拉維斯，兩大尖刀耶馬爾及拉芬夏比洛尼，下半場被換走前已各自梅開二度。中場費明盧比斯上半場交出1入球2助攻，大軍無懼另一後上殺手丹尼爾奧莫因傷缺陣，攻力依然鋒利。
巴塞防線不整 以攻代守
主帥費歷克該仗慶祝個人領軍巴塞第100場勝仗，雖然球隊防線傷兵甚多，上仗更要以荷蘭的法蘭基迪莊墮後客串中堅；但以季內主場7戰6勝1負入29球的超強入球能力，包括歐聯5比1大破飛燕諾，今場遇上英超實力分子阿士東維拉，將會以攻為守，為防線減壓。
「NJ大哥」腳風順
由西班牙名帥艾馬利領軍的維拉，被列強拆骨後，慶幸今夏補入的球員對辦，尤其是艾馬利愛將前鋒尼高拉斯積遜，重金加盟後腳風甚順，踢出爭氣波。球隊頭3輪歐聯先後打敗布魯日、費倫巴治及維京，暫時在大聯賽排2位，但所遇對手亦不強。
不過球隊在多線作戰下，戰績出現下滑；上周中英聯盃不敵般尼茅夫出局，剛戰英超更因隊長約翰麥甘尼射失12碼，原本穩健的日本門將鈴本彩艷嚴重犯錯，將球拍入自己網窩，最終主場被弱旅富咸1比1逼和。
維拉兩閘伊恩馬臣及馬迪卡殊，今場將要面對巴塞的耶馬爾及安東尼哥頓兩邊全力進襲，或是客軍防線今場缺口所在；看來單靠艾馬利的「領軍魔法」難以全身而退，離開魯營。
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