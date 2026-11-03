歐聯｜巴塞主場擺強鋒陣 勢破維拉

早前在兩大戰線接連輸波的巴塞隆拿，周二深夜在歐聯大聯賽迎戰長勝軍阿士東維拉，將以最強攻擊組合，以求重振歐洲勁旅本色，今場巴塞有力大捷。(球賽編號：FB8256，11月04日04:00開賽，Now644台直播)

巴塞上輪歐聯作客2比4不敵巴黎聖日耳門後，再在國家打吡主場1比2不敵皇家馬德里，「地上最強」顏面何存；結果剛戰西甲主場發難，以6比1大炒艾拉維斯，兩大尖刀耶馬爾及拉芬夏比洛尼，下半場被換走前已各自梅開二度。中場費明盧比斯上半場交出1入球2助攻，大軍無懼另一後上殺手丹尼爾奧莫因傷缺陣，攻力依然鋒利。