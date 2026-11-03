意甲｜帕爾馬費倫天拿雙雙贏波　暫時脫離降班區

昔日的意甲七雄帕爾馬與費倫天拿，近季都淪為護級份子。今季季初兩隊也一直處於降班區域。兩隊在周一（2日）分途作客阿特蘭大及薩斯索羅，最終帕爾馬贏阿特蘭大3:0，今季首次作客取勝，而費倫天拿也4:2擊敗薩斯索羅，兩隊同時可以暫時脫離降班區。

賽前帕爾馬今季僅主場贏過熱拿亞，在聯賽排尾二。作客對近年冒起的阿特蘭大，球隊41分鐘由基奧雲尼法比安（Giovanni Fabbian）打開紀錄，半場帕爾馬手執一球。換邊後不夠2分鐘，沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）的烏龍波，令主場落後至2球。主隊的阿特蘭大其實今場機會不少，預期入球值（xG）去到2.66，遠高於帕爾馬的0.21，然而達7成控球，阿特蘭大19次射門還是無一化成入球。在58分鐘帕爾馬更由18歲小將的朗坦尼（Simone Lontani）攻入球隊的第3球，最終帕爾馬贏3:0，聯賽以8分升上第15。