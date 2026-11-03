意甲｜帕爾馬費倫天拿雙雙贏波　暫時脫離降班區

昔日的意甲七雄帕爾馬與費倫天拿，近季都淪為護級份子。今季季初兩隊也一直處於降班區域。兩隊在周一（2日）分途作客阿特蘭大及薩斯索羅，最終帕爾馬贏阿特蘭大3:0，今季首次作客取勝，而費倫天拿也4:2擊敗薩斯索羅，兩隊同時可以暫時脫離降班區。
賽前帕爾馬今季僅主場贏過熱拿亞，在聯賽排尾二。作客對近年冒起的阿特蘭大，球隊41分鐘由基奧雲尼法比安（Giovanni Fabbian）打開紀錄，半場帕爾馬手執一球。換邊後不夠2分鐘，沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）的烏龍波，令主場落後至2球。主隊的阿特蘭大其實今場機會不少，預期入球值（xG）去到2.66，遠高於帕爾馬的0.21，然而達7成控球，阿特蘭大19次射門還是無一化成入球。在58分鐘帕爾馬更由18歲小將的朗坦尼（Simone Lontani）攻入球隊的第3球，最終帕爾馬贏3:0，聯賽以8分升上第15。
同樣有8分的是費倫天拿，球隊作客薩斯索羅，在25分鐘就落後，不過上半場的補時有馬迪奧柏歷堅奴（Mateo Pellegrino）為球隊追平。換邊後5分鐘，費倫天拿的阿里奧尼捷（Alieu Njie）為球隊反先，雖然薩斯索羅在65分鐘追平2:2，但是馬斯坦杜奴（Franco Mastantuono）及華迪彭拿斯（Victor Valdepenas）之後為紫百合各入一球，令費倫天拿作客贏4:2。費倫天拿贏波升上第16位。帕爾馬、費倫天拿及薩斯索羅同得8分，僅比降班區第18的蒙沙多1分。