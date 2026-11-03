西乙前鋒遭對手守門員膝撞　當場陷入昏迷

周一（2日）的西乙聯賽發生嚴重意外。在特內里費對FC安道爾的比賽，特內里費前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel）在一個快速反擊中，被對手門將出近膝踢中頭部，迪米古爾當場在球場昏迷，需要送院救治。特內里費表示，迪米古爾目前雖然病情嚴重，不過尚算穩定。

這場西乙聯賽，特內里費雖然半場領先2球，但是下半場FC安道爾卻連追2球扳平，兩隊之後亦各有1個球員兩黃牌逐。10個打10個下，比賽到補時7分鐘，FC安道爾的角球，球員都走上了對手禁區，但是特內里費及時解圍後，迪米古爾有一次反擊的機會，隊友大腳踢過半場，迪米古爾衝前遇上對手門將的奧禾奴（Jesus Owono）出迎，奧禾奴起腳試圖踢走皮球，不過膝蓋踢中迪米古爾，球證亳不猶疑紅牌驅逐奧禾奴。但其後迪米古爾暈倒場上，雙方職球員都相當緊張，比賽被迫腰斬。