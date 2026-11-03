亞冠盃｜艾納斯冇C朗作客仍大勝　祖奧菲歷斯2入球1助攻

亞冠盃精英聯賽西亞區的聯賽階段第4輪展開，打頭陣的沙特阿拉伯代表艾納斯，作客以6:2大勝烏茲別克的柏克塔哥。至於沙特的艾卡迪沙，作客以5:0大勝卡塔爾的艾加拉法。

雖然基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）和京士利高文（Kingsley Coman）未有隨隊去烏茲別克，但艾納斯還有祖奧菲歷斯（Joao Felix）及沙迪奧文尼（Sadio Mane）等球星。在歐洲如「人球」，菲歷斯在艾納斯卻順風順水，在15分鐘他助攻隊友艾咸丹（Abdullah Al-Hamddan）打開紀錄，2分鐘後他輪到自己建功，為艾納斯拉開比數，加上他在32分鐘再下一城，即使主場的柏克塔哥完半場前追回一球，但艾納斯半場仍領先3:1。換邊後艾納斯再入2球擴大領先，雖然柏克塔哥在75分鐘追多球，不過艾納斯之後再下一城，以6:2大勝一場。艾納斯因為少打一場，目前3場2勝1負排第5。