NBA｜灰熊加時不敵鵜鶘今季再無不敗之師　紐約人打吡破籃網

今季的NBA未到兩星期，已全無不敗的球隊。最後一支不敗球隊孟菲斯灰熊，在主場迎戰新奧爾良鵜鶘，灰熊加時以134:135僅負對手，今季首次落敗。至於上屆總冠軍的紐約人，在紐約打吡以103:90主場擊敗布魯克林籃網，連續15場打吡戰獲勝。
賽前沒多少人估到最後一支不敗球隊是灰熊。球隊今季少了查莫拉特（Ja Morant）下，開季打出6連勝。不過在主場面對鵜鶘，半場灰熊些微領先。不過第3節被鵜鶘又再超前，在完第4節兩隊打成124:124平手，要進入加時。雖然加時先得分的是灰熊，但之後鵜鶘連取6分反先。泰爾謝路美（Ty Jerome）最後18.8秒上籃得分兼搏得犯規，罰球射入為灰熊反超1分，不過之後鵜鶘獲得2個罰球，二年生的菲亞斯（Jeremiah Fears）2罰全中，令鵜鶘作客加時贏135:134。謝路美今場雖然為灰熊取得40分，不過鵜鶘有3人得分逾20，包括錫安威廉臣（Zion Williamson）及卡路馬高域（Karlo Matkovic）各取25分，威廉臣更有11個籃板。鵜鶘贏波，戰績為3勝4負。
76人主場輕取公牛
至於在麥迪遜花園球場舉行的紐約打吡。紐約人在第4節發力，令籃網僅得11分下，以103:90獲勝。紐約人更是連續15次與籃網交手都贏波。沙美特（Landry Shamet）今場後備攻入22分，謝倫般臣（Jalen Brunson）與安奴奧比（OG Anunoby）分別貢獻19及18分。紐約人在開季3連敗後，戰績改寫為3勝4負。費城方面，76人主場以126:107輕取芝加哥公牛，76人正選5人都取得雙位數得分，勒邦占士（LeBron James）與安比（Joel Embiid）僅得15分，不過謝倫布朗（Jaylen Brown）、艾治甘比（VJ Edgecombe）以及麥斯（Tyrese Maxey）都貢獻20分以上。76人目前7勝1負。
傷兵滿營的奧克拉荷馬城雷霆，就作客以117:112小勝克里夫蘭騎士，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得今季個人新高的43分。至於聖安東尼奧馬刺主場亦以119:97擊敗猶他爵士；侯斯頓火箭主場109:93贏波士頓塞爾特人；薩克拉門托帝王今季首次贏波，作客115:100贏達拉斯獨行俠。波特蘭拓荒者作客118:100擊敗丹佛金塊；底特律活塞作客124:91大勝夏洛特黃蜂；阿特蘭大鷹隊108:104作客破印第安納溜馬；華盛頓巫師103:94擊敗奧蘭多魔術；明尼蘇達木狼主場112:100，挫密爾沃基公鹿；金州勇士主場116:113贏邁亞密熱火；洛杉磯湖人主場138:117大勝邁亞密熱火；洛杉磯快艇同樣在主場以118:125不敵多倫多速龍。