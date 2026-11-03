NBA｜灰熊加時不敵鵜鶘今季再無不敗之師　紐約人打吡破籃網

今季的NBA未到兩星期，已全無不敗的球隊。最後一支不敗球隊孟菲斯灰熊，在主場迎戰新奧爾良鵜鶘，灰熊加時以134:135僅負對手，今季首次落敗。至於上屆總冠軍的紐約人，在紐約打吡以103:90主場擊敗布魯克林籃網，連續15場打吡戰獲勝。

賽前沒多少人估到最後一支不敗球隊是灰熊。球隊今季少了查莫拉特（Ja Morant）下，開季打出6連勝。不過在主場面對鵜鶘，半場灰熊些微領先。不過第3節被鵜鶘又再超前，在完第4節兩隊打成124:124平手，要進入加時。雖然加時先得分的是灰熊，但之後鵜鶘連取6分反先。泰爾謝路美（Ty Jerome）最後18.8秒上籃得分兼搏得犯規，罰球射入為灰熊反超1分，不過之後鵜鶘獲得2個罰球，二年生的菲亞斯（Jeremiah Fears）2罰全中，令鵜鶘作客加時贏135:134。謝路美今場雖然為灰熊取得40分，不過鵜鶘有3人得分逾20，包括錫安威廉臣（Zion Williamson）及卡路馬高域（Karlo Matkovic）各取25分，威廉臣更有11個籃板。鵜鶘贏波，戰績為3勝4負。