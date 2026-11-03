國際足協在歐洲足協壓力下　向理事會提供世界盃賣盤計劃文件

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），在早前提出的分拆子公司主辦旗下包括世界盃賽事，並出售有關子公司股權建議的事件。國際足協在歐洲足協（UEFA）提出的要求下，終於決定向國際足協理事會的成員提供當中的關鍵文件，但有嚴格守則限制。

恩芬天奴的國際足協前進企業（FFE）計劃，在早前「胎死腹中」後，歐洲足協仍一直要求恩芬天奴公開文件以考慮進一步行動。歐洲足協上月為國際足協定下最後期限是周一（2日），要求公開有關FFE計劃詳情，以及回應歐洲足協對國際足協的管治及決策的質詢。就在限期前的數個小時，國際足協秘書長的格夫史唐（Mattias Grafstrom）通知所有成員，表示他們可以閱覽「關鍵文年」，不過只可以親自去到瑞士蘇黎世的國際足協總部內閱覽。