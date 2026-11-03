英超｜曼聯卡域克稱　對馬天尼斯忠誠未擔心過

英超的曼聯將繼續艱難的賽程，球隊周二（3日）在歐聯主場對意甲的羅馬。主教練的卡域克（Michael Carrick），在賽前被問到守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），這位阿根廷球員在早前批評完球會高層後，在上仗對車路士又領紅牌及罰12碼，致曼聯0:2不敵車路士。然而卡域克表示，對馬天尼斯對球會的忠誠沒有質疑。

馬天尼斯與曼聯的合約今季後屆滿，在早前球隊歐聯不敵馬德里體育會後，馬天尼斯直接批評球會的體育總監韋確斯（Jason Wilcox），指責其在暑假的轉會窗辦事不力。在上周末的聯賽，馬天尼斯禁區內的犯規，不單領紅牌，更令球隊被罰12碼。卡域克在歐聯的賽前被問到對馬天尼斯有沒有擔憂：「我對所有人的奉獻都沒有憂慮過。更衣室氣氛很好，真的很好。我之前說過，球員對於球會、對我以至其他隊友的投入以及忠誠，這一點我完全沒有疑慮。我們需要踢得更好，在場上作出更聰明的選擇，但是我對大家那份投入以及忠誠是絕對不作懷疑。」