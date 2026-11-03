F1｜隊友安東尼利奪冠　羅素指今個賽季時不與我

平治車隊的安東尼利（Kimi Antonelli），在墨西哥城站的一級方程式（F1）賽車，提早4輪贏得總冠軍。他的隊友羅素（George Russell）感到非常失望，因為他在季前被視為熱門總冠軍，但卻不敵隊友。
羅素在季前被視為熱門總冠軍人選，在第1個賽站他也順利勝出。羅素在隊友安東尼利的Instagram上留下「在一個絕對優秀的賽季」並指安東尼利「絕對值得的總冠軍」。然而他接受訪問時表示：「現在是一個穩守的時刻可以說出心裡的感受。這賽季的開局完全符合我的預期，但很快就因為運氣不佳和表現糟透而功虧一簣。這是我生涯中第一個真正意義上的賽季，壞的日子比好的日子多。這很難熬嗎？是的，非常難熬。每星期都要重新振作，這很難熬嗎？是的，非常難熬。有時會感到困惑嗎？經常。我只知道我已經竭盡全力，但2026年註定是我倒霉的一年。」
羅素今年贏了3個分站，而安東尼利就有9個，在墨西哥城得第6完成後，他的排名跌到第4，被韋斯特本（Max Verstappen）以及咸美頓（Lewis Hamilton）在車手榜超越。隊友的安東尼利就在墨西哥的賽後指羅素幫助很多：「絕對，我覺得他今季很多位置都有點倒霉。在車隊他說的比我多一點。然而他絕對可以振仍的，他超級快，他在今季就展示出，當他在狀態，他會是難以擊敗的對手。所以對我來說，就是要繼續專注自己，不斷提高標準，不斷進步，不斷發展，因為賽季結束時，這不僅僅是佐治（羅素）一個人問題。」