F1｜隊友安東尼利奪冠　羅素指今個賽季時不與我

平治車隊的安東尼利（Kimi Antonelli），在墨西哥城站的一級方程式（F1）賽車，提早4輪贏得總冠軍。他的隊友羅素（George Russell）感到非常失望，因為他在季前被視為熱門總冠軍，但卻不敵隊友。

羅素在季前被視為熱門總冠軍人選，在第1個賽站他也順利勝出。羅素在隊友安東尼利的Instagram上留下「在一個絕對優秀的賽季」並指安東尼利「絕對值得的總冠軍」。然而他接受訪問時表示：「現在是一個穩守的時刻可以說出心裡的感受。這賽季的開局完全符合我的預期，但很快就因為運氣不佳和表現糟透而功虧一簣。這是我生涯中第一個真正意義上的賽季，壞的日子比好的日子多。這很難熬嗎？是的，非常難熬。每星期都要重新振作，這很難熬嗎？是的，非常難熬。有時會感到困惑嗎？經常。我只知道我已經竭盡全力，但2026年註定是我倒霉的一年。」