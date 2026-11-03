西甲｜麥巴比「辱華」事件內媒拒放過　入波笑都有罪

皇家馬德里球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe），因為一個訪問談及一張「中國獨裁者」的迷因圖，引發的「辱華」風波，雖然麥巴比、皇馬以至西甲致歉，皇馬主帥的摩連奴（Jose Mourinho）也指要做的都做了，希望風波結束。但內地媒體似乎仍未放過，有媒體人連日追擊，甚至把麥巴比的手勢及入球後的帖文都大做文章。西甲主席的泰巴斯（Javier Tebas）表明，已準備好前往中國。

雖然內地轉播電視台在周日（1日）未有播放皇馬作客桑坦德的聯賽，不過麥巴比射入12碼為皇馬開紀錄，並以3:0大勝而回。麥巴比在社交平台上分享比賽的相片，然而在內地一個叫「風過鄉」的媒體帳號，卻以難以置信的解讀方式評論麥巴比。有關帳號在包括騰訊、網易、搜狐網站都有轉載。文章稱麥巴比在訓練場上「心情極高、和隊友有說有笑,似乎已經忘記自己的不當行為」又指麥巴比在對桑坦德入球後，邊跑卣笑及舉起一隻手指與隊友甸恩胡積臣（Dean Huijsen）擁抱，胡積臣被指之前也曾「辱華」，指在賽後麥巴比在Instagram上發放與胡積臣擁抱，是挑釁中國球迷。雖然在內地平台上有人質疑是過度解讀，但也有人認為，皇馬應罰麥巴比停賽一段時間才是適當。