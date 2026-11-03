乙組門將受傷遭網頁炒作指控假波　對手都睇唔過眼

在社交平台上充斥不少所謂足球的專頁，但很多只是炒作新聞。在近日的一場本地低組別聯賽，有球員因為奮戰受傷，卻被這些網頁指控「打假波」，結果比賽的對手出來為球員澄清。事後有專頁認錯道歉，但始作俑者僅刪片了事。

事發在周日（1日）的本地乙組聯賽，由屯門體育會對倍博同盟，比賽在馬鞍山遊樂場上演。會籍光華的倍博同盟以4:0勝出。不過在近日釋出的比賽影片，就見到在比賽的第4球時，屯門體育會門將出擊時突然倒地，對手輕鬆射入空門。在影片事後，有社交平台的專頁立即指屯門體育會「又打假波」。其後也有2個網專頁跟隨出片。不過事後屯門體育會向其中一專頁澄清，事件是因為守門員出擊時，導致阿基里斯腱受傷。事後3個專頁中，有人澄清事件及為魯莽判斷致歉，不過也有專頁刪除了事，而另一個就被指封鎖批評他們的網民。