乙組門將受傷遭網頁炒作指控假波　對手都睇唔過眼

在社交平台上充斥不少所謂足球的專頁，但很多只是炒作新聞。在近日的一場本地低組別聯賽，有球員因為奮戰受傷，卻被這些網頁指控「打假波」，結果比賽的對手出來為球員澄清。事後有專頁認錯道歉，但始作俑者僅刪片了事。
事發在周日（1日）的本地乙組聯賽，由屯門體育會對倍博同盟，比賽在馬鞍山遊樂場上演。會籍光華的倍博同盟以4:0勝出。不過在近日釋出的比賽影片，就見到在比賽的第4球時，屯門體育會門將出擊時突然倒地，對手輕鬆射入空門。在影片事後，有社交平台的專頁立即指屯門體育會「又打假波」。其後也有2個網專頁跟隨出片。不過事後屯門體育會向其中一專頁澄清，事件是因為守門員出擊時，導致阿基里斯腱受傷。事後3個專頁中，有人澄清事件及為魯莽判斷致歉，不過也有專頁刪除了事，而另一個就被指封鎖批評他們的網民。
對手指批評造成不必要二次傷害
贏波的倍博同盟在社交平台上為對手澄清，對方守門員在比賽期間受傷，並且在事後需要送院及接受手術。同時球會指「希望各界在觀看及轉載網上比賽片段時，能夠保持客觀及理性。部份片段或因剪輯而未能完整呈現事情經過，單憑片段的前後內容作出片面判斷，甚至作出未經核實的評論，均有機會對當事球員造成不必要的二次傷害。」避免散播不必要謠言。而有關受傷的守門員，是效力屯門多年的本地門將蕭亮。
39歲的蕭亮雖然出身南華，其後2008年加盟當時仍為港甲新軍屯門普高，在屯門普高假波事件後曾指「好黑暗」，之後他又轉到現時的屯門體育會，並在2013年球季又發生另一震撼的「李明烏龍波」的假波事件。