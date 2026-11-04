亞冠盃｜希拉爾靠屈堅斯梅開二度取勝　日本球隊佔東亞前4

亞冠精英聯賽的第4輪聯賽階段，沙特阿拉伯的希拉爾，在英格蘭國腳的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）梅開二度下，主場擊敗阿聯酋的沙比阿爾阿里。而之前一日東亞聯賽事，3支日本球隊2勝1和，令東亞區目前前4名都由日職球會佔據，而前8名位置更有5支日本球隊。

今屆精英聯賽東西亞只有日本及沙特阿拉伯各有5隊，而西亞方面，目前沙特超榜首的希拉爾在周二（3日）登場。雖然亞洲足協（AFC）在賽前宣布明年初在當地舉辦的亞洲盃決賽周延期，但這場在利雅德舉行的比賽仍可如期展開。球隊最後憑着奧尼屈堅斯上下半場各入一球，球隊以2:0擊敗了阿聯酋的沙比阿爾阿里，升上西亞次席。同日，伊朗的艾斯迪格拿，在主場以1:0小勝卡塔爾的艾沙瑪。然而沙特5隊中，希拉爾目前只排10，在晉級前8名之外。