亞冠盃｜希拉爾靠屈堅斯梅開二度取勝　日本球隊佔東亞前4

亞冠精英聯賽的第4輪聯賽階段，沙特阿拉伯的希拉爾，在英格蘭國腳的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）梅開二度下，主場擊敗阿聯酋的沙比阿爾阿里。而之前一日東亞聯賽事，3支日本球隊2勝1和，令東亞區目前前4名都由日職球會佔據，而前8名位置更有5支日本球隊。
今屆精英聯賽東西亞只有日本及沙特阿拉伯各有5隊，而西亞方面，目前沙特超榜首的希拉爾在周二（3日）登場。雖然亞洲足協（AFC）在賽前宣布明年初在當地舉辦的亞洲盃決賽周延期，但這場在利雅德舉行的比賽仍可如期展開。球隊最後憑着奧尼屈堅斯上下半場各入一球，球隊以2:0擊敗了阿聯酋的沙比阿爾阿里，升上西亞次席。同日，伊朗的艾斯迪格拿，在主場以1:0小勝卡塔爾的艾沙瑪。然而沙特5隊中，希拉爾目前只排10，在晉級前8名之外。
至於東亞區方面，周二的比賽日本的神戶勝利船主場3:2擊敗泰國的拉查武里，在4輪保持全勝領先。而柏雷素爾主場亦贏南韓的大田市民2:0，目前日本的鹿島鹿角及大阪飛腳雖然在今晚才登場，不過在東亞區前4都由這4支日本球隊佔據。另一支日本代表的京都不死鳥，作客0:0賽和越南的河內公安，不死鳥在東亞區也排第6，在東亞前8，日本暫時佔5席。其他比賽，中超代表的北京國安，在半場領先4:3下，下半場有球員嚴重犯規領紅牌被逐，在少打一個下，作客以4:7不敵泰國的泰港。上海海港就成為唯一前8的中國代表，球隊作客4:2擊敗澳洲的紐卡素噴射機，以7分排第5。另外南韓的全北汽車主場2:0贏馬來西亞的柔佛DT。