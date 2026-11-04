歐聯｜曼聯主場反勝羅馬　近兩個月來首勝

曼聯在相隔近2個月來首次贏波，球隊在歐聯的第4輪聯賽階段比賽，主場落後兩球下，憑下半場反勝3:2擊敗意大利的羅馬。為備受壓力的卡域克（Michael Carrick）暫時鬆一口氣。同日，衞冕的巴黎聖日耳門，作客以6:0大勝西班牙的維拉利爾，至於巴塞隆拿亦主場以3:0擊敗英超的阿士東維拉。 賽前8場比賽未贏過，曼聯對上一次贏波已是9月的歐聯首輪對亞塞拜疆的沙巴FC。面對在意甲未嘗一敗的羅馬，曼聯11分鐘就失守，馬迪亞斯索利（Matias Soule）為羅馬打開紀錄。曼聯的頹勢未止，在7分鐘後紅魔鬼有艾登希雲（Ayden Heaven）禁區內被指手球，球證判罰12碼，當耶爾馬倫（Donyell Malan）為羅馬射成2:0。球隊持續不濟表現，引爆奧脫福球場球迷的怒火，球迷開始向場內投擲網球表達不滿，而在賽前他們已高呼口號及歌曲，針對曼聯一眾高層，包括格拉沙家族、拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）以及體育總監韋確斯（Jason Wilcox）。

半場落後兩球的曼聯，換邊後找到缺口。馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）禁區被犯規，曼聯在58分鐘獲得12碼，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀，第1次先被撲出，不過因為有羅馬球員提早入禁區，紅魔獲重射機會，第2次起腳般奴射入，為球隊先追回一球。追回一球的曼聯積極反撲，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的單刀單柱，終在83分鐘，由根夏為球隊追平2:2，在3分鐘後他再入多球，令到曼聯反先，雖然他之後領第2面黃牌被逐，但曼聯仍以3:2擊敗羅馬全取3分，取得球隊近2個月的第1場勝仗。

卡域克：奧脫福總能創這奇蹟 卡域克在賽後回應表示：「在半場時，我表示希望大家能保持積極心態，不要陷入過度的失望或沮喪之中。當你不斷嘗試卻受到挫折時，最容易產生的情緒就是自怨自艾。一旦事情不順，人難免會感到失望，但這於事無補，如果真是這樣，那我們乾脆直接回家算了。我們必須時刻著眼於下一個機會，尋找下一個解決方法。我不太喜歡反覆跟他們談論這座球場的歷史或過往的輝煌，但這些東西確實存在。這座球場總能創造奇蹟，過去如此，未來也定會一次次重現。這裡彷彿有一種魔力，每當這種特殊的夜晚降臨，我們總會以一種極其艱難的方式去完成使命。但只要出現一個關鍵時刻，就能徹底扭轉局勢。我跟球員們聊過這一點：我們需要一個能點燃全場的瞬間。而我們確實做到了。」

曼聯對羅馬精華

巴黎聖日耳門6蛋贈維拉利爾 同日的其他比賽，巴黎聖日耳門保持着不敗，球隊作客西班牙半場已攻入4球，並以6:0大勝維拉利爾，球隊6球都由不同球員建功。至於西甲榜首的巴塞隆拿，主場就以3:0擊敗英超的阿士東維拉。德甲的拜仁慕尼黑，保持着今屆歐聯不敗，球隊作客以2:0擊敗西班牙的馬德里體育會，拜仁4戰2勝2和。 意甲的國際米蘭作客，亦以3:0擊敗荷蘭的飛燕諾，贏波的國米與曼聯同為2勝2負。德國的史特加作客，就0:2不敵土耳其的加拉塔沙雷，而烏克蘭的薩克達，在英國的史丹福橋球場面對葡萄牙的士砵亭輸0:1。挪威的波杜基林特與法國的里爾就互交白卷，踢平0:0。奧地利的寧斯取得今屆第2場勝仗，主場4:0擊敗今屆一直墊底的斯洛伐克代表施洛雲。

維拉利爾對巴黎聖日耳門精華

巴塞隆拿對阿士東維拉精華

馬德里體育會對拜仁慕尼黑精華

飛燕諾對國際米蘭精華

加拉塔沙雷對史特加精華

波杜基林特對里爾精華

薩克達對士砵亭精華

寧斯對施洛雲精華