歐聯│曼城專殺萊比錫

歐聯大聯賽周三深夜另一焦點，將是近況低迷的「藍月」曼城，作客德甲實力分子RB萊比錫。藍月大賽經驗豐富，實力強勁，要從英超連敗後反彈，將要倚重「萊比錫殺手」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)領軍，贏面高唱。(球賽編號FB8291，11月5日04:00開賽，Now 643台直播)
曼城在大聯賽3戰2勝1負，之前對波圖及AEK雅典輕鬆贏波，僅2比4不敵衛冕的巴黎聖日耳門；其中上輪5比1大勝AEK雅典，夏蘭特及謝利美杜古(Jeremy Doku)坐足全場冷板，球隊半力出擊仍然贏得輕鬆，二人今場有望重返正選，為球隊盡快贏波反彈。
當然，曼城近況失色，英超連負阿士東維拉及白禮頓，期間出戰英聯盃亦僅靠12碼射贏白禮頓晉級；不過，該隊始終質高，打大賽更值得信賴，尤其近3次歐聯對戰萊比錫全勝，提升今戰作客贏波信心。
夏蘭特8鬥萊比錫入12球
曾效力德甲多蒙特多年的挪威神鋒夏蘭特，據統計歷來8鬥萊比錫共入12球，是個人球員生涯，攻破對手大門最多的球隊。此外，曼城兩大進攻重心卓基(Cherki)與菲爾科頓(Phil Foden)，剛戰英超僅以後備登場，而中堅馬克古希(Marc Guehi)更全場休息，今戰會回復強陣出擊，更添勝算。
萊比錫由前曼城球星、阿根廷人迪米捷利斯(Demichelis)領軍，近期在本土賽3連勝，但對手實力平平；該隊今屆歐聯3戰1勝2負，僅曾主場1比0小勝燕豪芬，但卻先後大敗於科木及皇家馬德里腳下，實力在歐聯不是頂級。
該隊法國主力攻中尼干古(Nkunku)傷癒，上仗已坐後備席，但狀態成疑；球隊進攻動力靠夏蘭特的挪威國腳師弟安東尼奧努沙(Antonio Nusa)，但面對曼城的頂級防守，此子恐怕獨力難支，主場難有搶分希望。
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