歐聯│曼城專殺萊比錫

菲爾科頓

歐聯大聯賽周三深夜另一焦點，將是近況低迷的「藍月」曼城，作客德甲實力分子RB萊比錫。藍月大賽經驗豐富，實力強勁，要從英超連敗後反彈，將要倚重「萊比錫殺手」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)領軍，贏面高唱。(球賽編號FB8291，11月5日04:00開賽，Now 643台直播) 曼城在大聯賽3戰2勝1負，之前對波圖及AEK雅典輕鬆贏波，僅2比4不敵衛冕的巴黎聖日耳門；其中上輪5比1大勝AEK雅典，夏蘭特及謝利美杜古(Jeremy Doku)坐足全場冷板，球隊半力出擊仍然贏得輕鬆，二人今場有望重返正選，為球隊盡快贏波反彈。

當然，曼城近況失色，英超連負阿士東維拉及白禮頓，期間出戰英聯盃亦僅靠12碼射贏白禮頓晉級；不過，該隊始終質高，打大賽更值得信賴，尤其近3次歐聯對戰萊比錫全勝，提升今戰作客贏波信心。 夏蘭特8鬥萊比錫入12球 曾效力德甲多蒙特多年的挪威神鋒夏蘭特，據統計歷來8鬥萊比錫共入12球，是個人球員生涯，攻破對手大門最多的球隊。此外，曼城兩大進攻重心卓基(Cherki)與菲爾科頓(Phil Foden)，剛戰英超僅以後備登場，而中堅馬克古希(Marc Guehi)更全場休息，今戰會回復強陣出擊，更添勝算。