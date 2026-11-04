歐聯│力爭延續歐聯全勝霸氣 利記勢破費倫巴治

紅軍在大聯賽3戰全勝攻入12球，包括作客6比3大炒奧甲寧斯，季初在歐戰穩定程度勝英超。球隊上仗英超主場0比1不敵衛冕阿仙奴，其實取得不少入波扳平的機會，只是遇上對手銅牆鐵壁，無法得逞；但今場只面對大聯賽3戰只得2分失9球的費倫巴治，一眾紅軍射手有望重拾射門鞋。

紅軍好消息是中場主力蘇保斯拉爾(Szoboszlai)，上仗已傷癒後備出場，今場隨時候命。另外數糊人物必先留意瑞典箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，此子早前因傷在歐聯出場分鐘不多，但如今場繼鬥阿仙奴後續踢正選，配合巴特利巴高拿(Bradley Barcola)及加普(Gakpo)的高速進襲，威力倍添。當然若然領隊伊拉奧拿(Iraola)輪換用年輕小將安古莫夏(Ngumoha)及利維斯古馬斯(Lewis Koumas)，二人在今屆歐戰已交出助攻或入球，後生可畏，紅軍贏波機會仍高。

對手費倫巴治重返歐聯戰場，開局表現卻令人失望，3戰不勝兼早前作客吞另一英超球隊阿士東維拉6蛋。教練卡圖(Kartal)早前再度呈辭下，終獲球會首肯，現由助教、曾是利物浦名將的荷蘭人古治(Kuyt)暫掌帥印。球隊近期在土超先作客1比2不敵宿敵加拉塔沙雷，上仗由古治初次擔正領軍，主場1比2不敵中游分子高斯迪比，現時在土超跌至第6，陷入低潮期。

格連活特撐起費倫巴治

費倫巴治人腳不乏名牌，進攻倚重英格蘭攻中格連活特(Greenwood)，還有比利時老牌箭頭盧卡古(Lukaku)；但最大缺口是尼高路簡迪(N’Golo Kante)及古安杜斯(Guendouzi)這對法國防中組合，未能為防線提供有效屏障。球隊上輪歐聯主場被實力平平的布拉格斯拉維亞逼和2比2，看來前曼城的巴西門將艾達臣(Ederson)，今場更難擋紅軍求勝反彈的決心。