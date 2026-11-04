警察以過失殺人調查西乙前鋒被對手撞死　料不會刑事起訴

在周一（2日）的西乙聯賽，特內里費前鋒迪米古爾（Jesus de Miguel）與對手門將碰撞後死亡的事件，西班牙警方宣布以過失殺人調查事件。不過，特內里費的檢察官料不會有刑事起訴。而全球足球界為事件悼念，包括基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）以及美斯（Lionel Messi）都為迪米古爾致哀，西班牙的國王盃亦再度延期，歐洲足協旗下所有賽事都會為迪米古爾默哀。 在周一的一場西乙聯賽，特內里費的前鋒迪米古爾，被出迎的FC安道爾門將奧禾奴（Jesus Owono）碰撞，奧禾奴的膝蓋意外撞中迪米古爾心口，導致迪米古爾當場出現心臟停頓情況。雖然之後在救護車上獲救回，但最後仍在醫院病情惡化而死亡，終年30歲。西班牙周二的兩場國王盃賽事已因為事件延期，在上星期國王盃的比賽也因為西班牙火車出軌事件延期。在特內里費主場，球迷在場外擺放鮮花及點蠟燭悼念。球隊亦宣布他們會進行6日的哀悼，因此期間所有球會活動暫停，並提出將本周末對格林納達的聯賽延期。在周二的歐聯賽事，亦有為迪米古爾賽前進行默哀。

據路透社的報道，西班牙警察以過失殺人調查事件。然而根本西班牙的法例，任何非自然死亡事件都會作出司法調查。西班牙的通訊社向聖克魯斯省的檢察長查詢時，他表示不太會就事件展開刑事起訴。據報事件中的FC安道爾門將奧禾奴，在事件後已把擁有逾3萬追隨者的社交平台關掉。而在西班牙第6級聯賽效力的一位同姓氏的球員就無端遭殃，有人誤以為他是FC安道爾的奧禾奴，在其社交平台作出歧視的言論。 摩連奴關注對手門將 皇家馬德里的領隊摩連奴（Jose Mourinho），在歐聯的賽前也談及事件，並同時關心奧禾奴的心理狀況：「我認為這對整個世界都是一件震驚的事件，所以想像我們的足球世界，所有人每日都像這樣競技。這是非常困難、非常傷感。顯然，我們所有的言語和感受都向逝者的家人和朋友致以慰問。但我也認為，這對另一位捲入事件的球員（奧禾奴）來說，一定是一個非常非常非常艱難的時刻。這對每個人都是傷感的。」

安道爾老闆碧基： 我由衷地感到愧疚 除了摩連奴，巴塞隆拿前鋒的拉芬夏比洛尼（Raphinha）在歐聯贏波後也提及事件：「今日我不想談論足球，我想向捷西斯（迪米古爾）的家人送上訊息，希望他安息。我謹代表球會向家屬表達我們最至誠的慰問和支持。」英超的阿仙奴在訓練前也進行默哀，領隊的阿迪達（Mikel Arteta）在記者會表示：「看到一位同業以這種方式失去生命，我今日真的無法用語言來表達我的感受。」而西班牙的網球名將拿度（Rafael Nadal）也與美斯及C朗在社交平台悼念。對手FC安道爾的共同擁有人，也是前西班牙國腳的碧基（Gerard Pique）表示：「我由衷地感到愧疚。願捷西斯安息。」

30歲的迪米古爾在2025年與特內里費簽約3年，他之前效力另一支西乙球會的卡斯迪隆，他是卡斯迪隆在2023至24年球季取得升上西乙資格的功臣。這位西班牙前鋒出身於雷加利斯的青訓，並且為球會的B隊效力。