網球｜祖高域巴黎大師賽驚險晉級　黃澤林台北挑戰賽輕鬆取勝

祖高域（Novak Djokovic）保住爭取年終賽的機會。在巴黎大師賽的首圈，他艱苦擊敗摩納哥球手的華捷洛（Valentin Vacherot）晉級。香港球手的黃澤林出戰台北挑戰賽，輕鬆連贏兩盤晉級。另外，英國女子網球手布拉治（Jodie Burrage）稱收到死亡恐嚇。

目前世界排名11，祖高域要爭取第17次參加年終賽，就需要晉身巴黎大師賽的四強才有機會。而在首圈，他就遇上剛在巴素利室內網球賽奪標的摩納哥球手華捷洛，在首盤決勝局輸5:7之下，第2盤他處局數7:5追平，之後第3盤再贏6:1反勝，成為巴黎大師賽最年長獲勝的球手。他在賽後表示：「經過兩個半小時的激戰，我感覺狀態不太好，但我很高興能夠扭轉這場比賽的局勢。華捷洛在巴素爾奪冠，信心十足。你能感覺到這一點。他的三發比我一發快，所以很難對付，你只能想辦法應對。」