達卡青奧｜潘浩然武術太極全能奪港隊歷史首金 文薈喬100蛙摘銅

香港隊在第四屆青年奧林匹克運動會（青奧運）取得一金一銀一銅，文薈喬在女子100米蛙泳項目奪得銅牌，而黎騏豪／蘇籽童在乒乓混雙決賽取得銀牌。武術運動員潘浩然在男子太極拳太極扇全能項目勇奪金牌，為港隊在青奧取得歷史首金。

潘浩然創歷史

文薈喬在決賽游出1分10.33秒，為港隊取得今屆首面獎牌，亦是繼何詩蓓後事隔12年再有香港泳手取得青奧獎牌。至於武術運動員潘浩然在男子太極拳太極扇全能項目以18.720分力壓美國選手勇奪金牌，不但取得港隊今屆青奧運的第一金，亦是歷史上首面青奧運金牌。