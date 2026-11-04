達卡青奧｜潘浩然武術太極全能奪港隊歷史首金 文薈喬100蛙摘銅

香港隊在第四屆青年奧林匹克運動會（青奧運）取得一金一銀一銅，文薈喬在女子100米蛙泳項目奪得銅牌，而黎騏豪／蘇籽童在乒乓混雙決賽取得銀牌。武術運動員潘浩然在男子太極拳太極扇全能項目勇奪金牌，為港隊在青奧取得歷史首金。
潘浩然創歷史
文薈喬在決賽游出1分10.33秒，為港隊取得今屆首面獎牌，亦是繼何詩蓓後事隔12年再有香港泳手取得青奧獎牌。至於武術運動員潘浩然在男子太極拳太極扇全能項目以18.720分力壓美國選手勇奪金牌，不但取得港隊今屆青奧運的第一金，亦是歷史上首面青奧運金牌。
港協暨奧委會義務副秘書長兼青奧運中國香港代表團團長莫君逸表示：「文薈喬在比賽中全力以赴，憑拼勁於激烈的賽事中脫穎而出，勇奪銅牌，為中國香港代表團贏得今屆賽事首面獎牌，充分展現香港年輕運動員的堅毅鬥志與卓越潛力。我們期待港隊在後續的賽事持續發揮水準，再創佳績。」
港協暨奧委會義務副秘書長兼青奧運中國香港代表團團長莫君逸表示：「潘浩然在連場比賽發揮穩定，決賽表現亮眼，動作流暢，剛柔並濟，盡顯功架，最終不負所望，以超卓的技術弘揚國粹，力壓群雄摘下金牌。武術首登奧運舞台，港隊亦在此項目贏得歷史首面青奧運金牌，意義非凡。這面金牌引證香港新生代運動員的無限潛力，團隊深感鼓舞，同時無比自豪。我祝願中國香港代表團續創佳績。」