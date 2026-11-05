歐霸｜皇蘇主勝「昂」首闊步

皇家上仗西甲1比2不敵畢爾包，各項賽事3連勝告終，但之前已重回西甲上游；計歐霸大聯賽勝和負各1，唯一主場比賽1比2不敵英超般尼茅夫，但作客分別1比1和比甲勁旅聖基萊斯聯，以及6比0大炒挪超利尼史特朗。計西甲，皇蘇主場錄得連捷共入5球，地頭出擊仍有信心保證。

該隊陣中不乏進攻好手，包括在西班牙國家隊當時得令的箭頭奧耶沙巴爾(Oyarzabal)、日本國腳久保建英，以及中場干卡路古亞迪斯(Goncalo Guedes)及卡路士蘇拿(Carlos Soler)。克羅地亞國腳盧卡蘇錫(Luka Sucic)，作為前線另一主將，大炒利尼史特朗一役獨建兩功；上輪西甲巴斯克打吡戰不敵畢爾包，一度攻入扳平球，今場亦是爭勝關鍵球員。

里昂季中易帥 軍心不穩

里昂方面，歐霸大聯賽連勝後，上輪作客竟吞德甲中游分子賀芬咸3蛋。對軍心影響最大是主帥方辛卡，今場賽前離隊，準備重返葡超執教士砵亭，助教佐治馬些爾(Jorge Maciel)今場將頂上。硬仗當前遇重大轉變，軍心必損，里昂恐怕難以扭轉近3場作客全敗只入1球的劣績。