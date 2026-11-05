歐霸｜只攻不守 水晶宮主場鬥大有「芬」

水晶宮上屆在歐協聯尚可予取予求，最終封王；但今季升呢踢歐霸大聯賽，原主力卻繼續流失，功勳主帥他投，加上防線傷兵多，問題踏入上月中惡化。水晶宮對上6戰只得1勝1和4負，唯一勝仗是在英聯盃主場1比0打敗富咸入8強；英超卻已跌入降班區，又要後顧周日主場鬥利物浦的搶分大戰。

暫時跌落英超下游的水晶宮，周四深夜在歐霸大聯賽主場迎戰德甲賀芬咸，將繼續放開懷抱鬥攻，主勝熱而不穩，寧取入球中位數[3/3.5]球大盤。(球賽編號：FB8322，11月06日01:45開賽，Now638台直播)

水晶宮大開大合

水晶宮新帥沙治(Sage)已有下台壓力，球隊3戰歐霸勝和負各1，入8球失5球，包括主場以4比0大炒波蘭球會列治普斯納；在歐洲賽大開大合，每場「總入球」最少開出4球，今場排強陣或輪換，主場仍會踢得進取。

主隊今場將派出法國前鋒桑馬迪達(Jean Mateta)掛帥，事關此子上仗英超早段因粗野攔截被逐，在英超將要坐波監；今場無後顧之憂，有力繼上輪作客2比2和比錫達斯入波後，跟杜韋麥尼爾(Dwight McNeil)及耶利米賓奴(Yeremy Pino)，合力再爭取士哥，為下仗英超迎擊紅軍前，先在地頭振聲威。