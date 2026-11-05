歐聯｜法比加斯科木大炒9粒平紀錄　利物浦作客土耳其見負

首次參加歐聯的意甲新貴科木，在聯賽階段的第4輪比賽，追平歐聯單一支球隊在一場比賽的入球紀錄，以9:1作客大炒法國的朗斯。至於同日，英超的利物浦錄得今屆的首敗，作客土耳其2:3不敵費倫巴治。而皇家馬德里保持全勝，作客險勝希臘的AEK雅典。 由印尼富商投資，前阿仙奴中場法比加斯（Cesc Fabregas）執教的科木，在社交平台還是被人叫「名不見經傳」。這支意甲球隊在之前一輪才主場擊敗曼聯。球隊第4輪作客去到法國對朗斯，開賽7分鐘就由希臘前鋒的杜卡域斯（Tasos Douvikas）打開紀錄。他在32分鐘為科木再下一城，加上在40分鐘助攻阿根廷新星的尼高柏斯（Nico Paz），半場球隊手執3球。然後換邊不夠2分鐘，盧卡斯迪古夏（Lucas Da Cunha）為球隊拉開比數，加上馬克甘夫（Marc-Oliver Kempf）在53分鐘的入球，球隊領先至5球。杜卡域斯在57分鐘完成帽子戲法，也成為史上第3位在歐聯帽子戲法的希臘球員，還有19歲小將利巴拉利（Mattia Liberali）建功，球隊62分鐘領先至7球。朗斯在3分鐘後破蛋，可是之後科木還有巴杜連拿（Martin Baturina）及18歲的柏比斯奧利（Matteo Papaccioli）建功，最終大勝9:1。

法比加斯：仍要腳踏實地 這是追平在2024年由拜仁慕尼黑保持，在歐聯時代單場入球最多的紀錄。而連同歐洲盃年代最多入球仍由荷蘭飛燕諾保持在1969年時的紀錄。創下歷史的法比加斯在賽後表示：「對於球迷和很多剛開始他們足球生涯的年輕球員，這是科木偉大的一夜。然而我們仍要腳踏實地，保持謙遜，繼續努力，這是我們必須要學習的事。」他續指出：「我們必須要學習這件事，不要因為受到吹捧而被蒙蔽，以為我們達成了目標。我們需要學習去說『好，這是一個好日子，繼續努力向前，並保持這種好表現』。」

科木贏波升上聯賽榜第4位，而皇馬就與衞冕的巴黎聖日耳門成為僅有2支不敗球隊。皇馬作客以3:2擊敗希臘的AEK雅典，銀河艦隊在12分鐘先落後，不過祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在32分鐘為球隊追平，雖然在75分鐘主隊再次領先，但基利安麥巴比（Kylian Mbappe）僅3分鐘又為球隊追平，加上費特歷高華維迪（Federico Valverde）補時入球，為皇馬反先，對手之後有球員被逐，最終皇馬贏3:2。

朗斯對科木精華

AEK雅典對皇家馬德里精華

3支英超隊伍就只有利物浦失分，也令球隊首次落敗。他們作客土耳其對費倫巴治，在25分鐘由迪利尼約尼（Trey Nyoni）打開紀錄，不過前曼聯前鋒的美臣格連活特（Mason Greenwood）在4分鐘後為主隊追平。下半場紅軍再有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）為球隊再次領先，不過另一位英格蘭球員的艾治布朗（Archie Brown）又為費倫巴治追平，加上梅利基（Vedat Muriqi）在79分鐘為主隊再下一城，令利物浦作客輸2:3。 曼城阿仙奴作客小勝對手 英超榜首的阿仙奴與次席曼城都贏得驚險，曼城作客兩度被迫和下，憑艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的入球，作客3:2贏德國的RB萊比錫。阿仙奴作客捷克，有馬杜基（Noni Madueke）及約基利斯（Viktor Gyokeres）建功，以2:1擊敗布拉格斯拉維亞。同日其他比賽，德國的多蒙特主場以2:1擊敗西班牙的貝迪斯。至於意甲的拿玻里，作客葡萄牙大敗而回，以1:4不敵波圖。另外，比利時的布魯日作客2:1贏荷蘭的PSV燕豪芬，挪威的維京主場4:1輕取阿塞拜疆球隊沙巴FC。

費倫巴治對利物浦精華

RB萊比錫對曼城精華

布拉格斯拉維亞對阿仙奴精華

多蒙特對貝迪斯精華

波圖對拿玻里精華

PSV燕豪芬對布魯日精華

維京對沙巴FC精華