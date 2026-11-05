西乙門將首次回應球場上碰撞死亡事件：仍難以接受事實

西乙聯賽發生的球員碰撞死亡事故，涉事的FC安道爾守門員奧禾奴（Jesus Owono）首次透過聲明表達自己的感想。他指自己處於人生最艱難的時刻，現時仍無法接受事實。而西班牙的國王盃在周三（4日）繼續暫停，兩支涉事球會特內里費及FC安道爾，在本周末的比賽同樣延期進行。

在周一的乙組聯賽，特內里費前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel）在補時的一次反擊中，與安道爾門將的奧禾奴碰撞，奧禾奴的膝蓋撞正迪米古爾心口，令迪米古爾一度出現心臟停頓倒在場上，其後送院搶救後在周二不治。奧禾奴在網上被指是「殺人兇手」，他事件後雖然關閉了社交平台，但另一同姓的球員卻被遭殃，被網民言語傷害。25歲的奧禾奴在周三透過球會發出聲明回應事件：「這幾日是我人生最艱難的時刻，我很難找到合適的詞語來表達我的感受，我很難接受所發生的一切。對捷西斯（迪米古爾）的離世，讓我感到無比悲痛。我思念他、他的家人以及所有愛他的人。我知道會有很多問題需要解決，我會以最大的尊重面對一切。但說實話，現在我滿腦子想的都是捷西斯和我們所有人正在經歷的痛苦。」