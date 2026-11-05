西乙門將首次回應球場上碰撞死亡事件：仍難以接受事實

西乙聯賽發生的球員碰撞死亡事故，涉事的FC安道爾守門員奧禾奴（Jesus Owono）首次透過聲明表達自己的感想。他指自己處於人生最艱難的時刻，現時仍無法接受事實。而西班牙的國王盃在周三（4日）繼續暫停，兩支涉事球會特內里費及FC安道爾，在本周末的比賽同樣延期進行。
在周一的乙組聯賽，特內里費前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel）在補時的一次反擊中，與安道爾門將的奧禾奴碰撞，奧禾奴的膝蓋撞正迪米古爾心口，令迪米古爾一度出現心臟停頓倒在場上，其後送院搶救後在周二不治。奧禾奴在網上被指是「殺人兇手」，他事件後雖然關閉了社交平台，但另一同姓的球員卻被遭殃，被網民言語傷害。25歲的奧禾奴在周三透過球會發出聲明回應事件：「這幾日是我人生最艱難的時刻，我很難找到合適的詞語來表達我的感受，我很難接受所發生的一切。對捷西斯（迪米古爾）的離世，讓我感到無比悲痛。我思念他、他的家人以及所有愛他的人。我知道會有很多問題需要解決，我會以最大的尊重面對一切。但說實話，現在我滿腦子想的都是捷西斯和我們所有人正在經歷的痛苦。」
安道爾隊友：誰也想不到會釀成如此悲劇
安道爾的隊友史柏斯（Lautaro Spatz）也在社交平台上為隊友辯護，他指：「我們這些了解他的人都知道他是怎樣的人，他此刻承受著多大的痛苦，而且他絕不會故意傷害任何人。在足球比賽中，不幸事件時有發生，但誰也想不到事件會釀成如此悲劇的後果。」在周三復操，安道爾為事件默哀，但奧禾奴未有出席訓練。奧禾奴雖然擁有西班牙國籍，但在赤道畿內亞出生，因此也代表赤道畿內亞國家隊，有47次國際賽上陣記錄。赤道畿內亞足協主席亦在周二表示，會為奧禾奴提供一切的支援。他指：「作為比賽中這宗悲劇的非自願主角，他正帶著深深的悲傷和痛苦經歷這一切。」
周三的西班牙國王盃比賽繼續延期，而特內里費的職球員會出席迪米古爾的喪禮，球會也將在星期六開放球場讓球迷送別。西乙亦宣布，本周末聯賽格林納達對特內里費，以及FC安道爾對馬略卡兩場比賽都延期舉行。而特內里費球迷以及在球會所在的加那利島，就仍為這次不幸事件哀悼。