歐聯｜曼聯根夏被逐後圖再闖球場　卡域克拉得住免加監

曼聯前鋒的馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），在周二（3日）的歐聯為球隊梅開二度反勝羅馬，不過及後因為魯莽攔截而領第2面黃牌被逐，根據球例他必須要離開後備席。但在賽後他試圖再入球場，甚至一度主教練的卡域克（Michael Carrick）口角，幸歐洲足協（UEFA）最後決定不作處分。

根夏在對羅馬的比賽梅開二度，令曼聯以3:2反勝羅馬，結束9場不勝頹勢。然而根夏在被逐之後，留在廣告牌後，未有步入更衣室。在比賽結束後，他更試圖返回球場與隊友慶祝，但被職員拉住，而卡域克也勸告他返回更衣室，在網上的影片中，根夏一度與卡域克發生爭執。據英國媒體指，根夏此舉是有機會被歐洲足協追加處分。不過歐洲足協的發言人在周三證實，他僅需要停賽1場：「歐洲足協的官方報告中，並未提及此事。因此，2黃1紅的自動停賽1場的處罰不會因此延長。我們不會就事件作進一步調查。」