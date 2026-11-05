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體育
出版：2026-Nov-05 13:27
更新：2026-Nov-05 13:27

NBA｜76人贏活塞5連勝　謝倫布朗交30分兼關鍵封阻

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76人作客挫活塞

謝倫布朗攻入30分，為76人作客以112:106擊敗活塞。(美聯社)

今季有勒邦占士（LeBron James）與謝倫布朗（Jaylen Brown）加盟的費城76人，再取5連勝。球隊作客有布朗交出今季新高的30分，協助球隊以112:106擊敗底特律活塞。而上屆總冠軍的紐約人主場以133:103大勝芝加哥公牛，今季取得第4勝。

勒邦占士、謝倫布朗、安比（Joel Embiid）再加上麥斯（Tyrese Maxey）的組合，今季只吃過一場敗仗，就是輸給活塞。今次作客去到底特律，76人半場就以56:42領先。76人第3節還是繼續拉開分差，球隊下半場領先過17分，但活塞在第4節發力後追，在最後的1分05秒，76人只領先6分。活塞在最後37秒的攻勢，被76人的謝倫布朗成功封阻，並由安比射入2個罰球拉開比數，最終76人以112:106擊敗活塞。布朗今場獨取30分，是加盟76人以來的最高分數。球隊正選5人都有雙位數得分，勒邦占士繼續當球隊的綠葉，今場取得13分、10個籃板及8次助攻，安比則攻入26分。76人贏波後，連贏6場排東岸榜首。

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紐約人兩連勝

紐約人方面，球隊開季3戰全敗後已重返正軌。在主場面對今季暫時戰績最差的芝加哥公牛，在謝倫般臣（Jalen Brunson）攻入33分之下，紐約人以135:105擊敗公牛。仍是傷兵滿營的奧克拉荷馬城雷霆，在主場以124:116擊敗克里夫蘭騎士，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出42分及8次助攻。雷壓目前戰績6勝2負。開季6連的勝孟菲斯灰熊遇2連敗，球隊主場以103:107不敵印第安納溜馬。聖安東尼奧馬刺，主場以112:111險勝達拉斯獨行俠。

其他比賽，華盛頓巫師主場105:120不敵阿特蘭大鷹隊；波士頓塞爾特人主場109:102小勝密爾沃基公鹿；布魯克林籃網主場114:104贏夏洛特黃蜂；新奧爾良鵜鶘主場120:113挫猶他爵士；明尼蘇達木狼作客117:107破侯斯頓火箭；丹佛金塊主場128:109輕取多倫多速龍；波特蘭拓荒者作客贏鳳凰城太陽132:119。洛杉磯湖人作客以116:103輕取薩克拉門托帝王。

費城76人對底特律活塞精華

紐約人對芝加哥公牛精華

奧克拉荷馬城雷霆對克里夫蘭騎士精華

孟菲斯灰熊對印第安納溜馬精華

華盛頓巫師對阿特蘭大鷹精華

波士頓塞爾特人對密爾沃基公鹿精華

布魯克林籃網對夏洛特黃蜂精華

新奧爾良鵜鶘對猶他爵士精華

侯斯頓火箭對明尼蘇達木狼精華

丹佛金塊對多倫多速龍精華

鳳凰城太陽對波特蘭拓荒者精華

聖安東尼奧馬刺對達拉斯獨行俠精華

薩克拉門托帝王對洛杉磯湖人精華

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