NBA｜76人贏活塞5連勝　謝倫布朗交30分兼關鍵封阻

今季有勒邦占士（LeBron James）與謝倫布朗（Jaylen Brown）加盟的費城76人，再取5連勝。球隊作客有布朗交出今季新高的30分，協助球隊以112:106擊敗底特律活塞。而上屆總冠軍的紐約人主場以133:103大勝芝加哥公牛，今季取得第4勝。

勒邦占士、謝倫布朗、安比（Joel Embiid）再加上麥斯（Tyrese Maxey）的組合，今季只吃過一場敗仗，就是輸給活塞。今次作客去到底特律，76人半場就以56:42領先。76人第3節還是繼續拉開分差，球隊下半場領先過17分，但活塞在第4節發力後追，在最後的1分05秒，76人只領先6分。活塞在最後37秒的攻勢，被76人的謝倫布朗成功封阻，並由安比射入2個罰球拉開比數，最終76人以112:106擊敗活塞。布朗今場獨取30分，是加盟76人以來的最高分數。球隊正選5人都有雙位數得分，勒邦占士繼續當球隊的綠葉，今場取得13分、10個籃板及8次助攻，安比則攻入26分。76人贏波後，連贏6場排東岸榜首。