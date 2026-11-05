西甲｜拿度將加入皇家馬德里董事會　傳搶得曼聯天才球員

網球天王的拿度（Rafael Nadal）將加入成為西甲皇家馬德里的董事會成員。而據報皇馬已經與曼聯的天才球員JJ加比爾（JJ Gabriel）達成口頭協議，或將加入這支西甲的青年隊。

皇馬聲明表示，正尋求讓40歲的拿度，加入皇馬的董事會，不過仍需要董事會成員在月底會議通過。皇馬指拿度是「體育界其中一位最偉大的傳奇，也是世界上最受肯定和認可的西班牙運動員之一。」皇馬表示：「我們深感自豪的是，像他這樣在體育界和個人品格方面都享有崇高地位，堪稱西班牙乃至世界體壇標誌性人物，將加入我們的董事會，並以這重要身份，為我們球會的現在與未來貢獻。」拿度自小已是皇馬的球迷，會員編號67,778。拿度在社交平台表示：「我想感謝主席佩雷斯（Florentino Perez）以及董事會，提出讓我加入成為皇家馬德里董事會成員。」