網球｜祖高域巴黎大師賽次圈出局　9年首次緣盡年終賽

39歲的祖高域（Novak Djokovic），在巴黎大師賽的次圈，不敵澳洲日裔球手的土方凜輝，將是2017年後，再次失去年終賽的參賽資格。另外，世界排名第1的施維列夫（Alexander Zverev）日前在記者會上，不滿持續被問到世界排名第1的資格。
目前世界排名11，祖高域要取得年終賽的資格，就要至少打入四強。不過面對着世界排名83的土方凜輝，祖高域首盤贏6:2。然而在之後卻連輸兩盤3:6、3:6，令他輸盤數1:2出局，肯定無法取得今年的年終賽資格。祖高域表示，自己未來幾個星期都只會休息，他表示：「我很期待。」對於今場比賽，他亦稱讚對手：「他當時狀態極好，而我的發球表現不夠好。說實話，他簡直是超水平發揮，幾乎沒有失誤，回球壓得很低，表現堪稱精彩絕倫。他打出極其出色的網球，而我沒能守住比賽的控制權，這是我的問題。」
39歲的祖高域對上一次大滿貫冠軍已是2023年的美國公開賽，而他今年雖然在澳洲公開賽打入決賽，以及在溫布頓晉級四強，但今年所有的1,000分級別大師賽，他全部八強不入，這是他20年內第2次錯過年終賽，對上一次已是2017年，而在2024及2025年他雖然都沒參賽，但他本身獲得了參賽資格，只是因傷退出。
施維列夫出局不滿被追問世界第1
另外現世界排名第1的施維列夫在周三的巴黎公開賽不敵意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti）後，在賽後記者會對自己不斷被問及作為第1的反應，他不滿地說：「我覺得過去幾日，沒有人像我一樣需要解釋那麼多事情，說實話，這讓我很惱火。因為登上世界第1的寶座是每位球員夢寐以求的目標。但轉頭一想，我似乎成了網球史上唯一一位需要向外界解釋『為甚麼自己有資格成為世界第1』的選手。這讓我覺得很為難，因為即便今日輸了比賽，我也依然認為自己配得上如今的排名。」