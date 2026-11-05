網球｜祖高域巴黎大師賽次圈出局　9年首次緣盡年終賽

39歲的祖高域（Novak Djokovic），在巴黎大師賽的次圈，不敵澳洲日裔球手的土方凜輝，將是2017年後，再次失去年終賽的參賽資格。另外，世界排名第1的施維列夫（Alexander Zverev）日前在記者會上，不滿持續被問到世界排名第1的資格。

目前世界排名11，祖高域要取得年終賽的資格，就要至少打入四強。不過面對着世界排名83的土方凜輝，祖高域首盤贏6:2。然而在之後卻連輸兩盤3:6、3:6，令他輸盤數1:2出局，肯定無法取得今年的年終賽資格。祖高域表示，自己未來幾個星期都只會休息，他表示：「我很期待。」對於今場比賽，他亦稱讚對手：「他當時狀態極好，而我的發球表現不夠好。說實話，他簡直是超水平發揮，幾乎沒有失誤，回球壓得很低，表現堪稱精彩絕倫。他打出極其出色的網球，而我沒能守住比賽的控制權，這是我的問題。」