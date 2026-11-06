NBA盃｜騎士主場狙擊76人

騎士開季勝率仍約有五成，其中主場取3勝1負佳績，日前完成作客雷霆的常規賽後，進入今場首度亮相NBA盃。球隊季內主場先後擊敗籃網、木狼及巫師及，僅5分不敵西岸好手雷霆，表現已有交代；今場鬥東岸同級隊伍76人，季初第1場常規賽正是遇上這支「5星戰隊」，結果騎士客場輸106比114，今場正好是主場復仇戰。

騎士今夏留住「大鬍子」夏登(Harden)，再配合得分主將當洛雲米歇爾(Donovan Mitchell)，兩人在後場表現，仍足以影響騎士每場比賽的勝算。年屆37歲的夏登願意減薪續約，目的是希望在球員黃昏期追逐錦標。顏色地帶統治力方面，球隊續由中鋒阿倫(Allen)及搶籃板高手艾雲莫比利(Evan Mobley)爭取，二人戰力在這方面跟76人比較，並不輸蝕。

76人開季理想戰意濃

76人開季戰績理想，勝率達八成，日前亦完成作客活塞大戰。這支東岸爭標分子被形容為「五星戰隊」，除了「大帝」勒邦占士(Lebron James)外，其餘4名正選包括後衛泰列斯麥斯(Tyrese Maxey)、新貴艾治甘比(VJ Edgecombe)、得分主力謝倫布朗(Jaylen Brown)及中鋒安比(Joel Embiid)，皆可獨當一面。

NBA盃分組賽首仗迎戰上屆總冠軍紐約人，76人以98比93勝出，打響頭炮；該仗收起謝倫布倫，其餘4名常規正選，得分皆雙位數，看來獲得「大帝」加盟的76人，表現較過去兩季穩定得多。論開季以來走勢，76人今場當然可以秤先，只是教練奈斯(Nurse)在今場客戰的選用球員策略，亦是勝負關鍵之一。